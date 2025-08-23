Daniel Caggiani dijo que "lo de Cecilia Cairo fue una injusticia" y que "se la achuró públicamente como si hubiera matado a tres personas"

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que "fue una injusticia" cómo se trató a la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que debió renunciar a su cargo por irregularidades en los impuestos de su propia casa.

"Lo de Cecilia Cairo fue una injusticia. Es verdad que ella cometió errores. Tendría que haber regularizado el tema, tendría que haber sido más prolija. Sin duda. Ahora... se la achuró públicamente, los medios de comunicación, los partidos políticos, en menos de 48 horas como si hubiera matado a tres personas", dijo el programa de streaming La Fórmula.

Aunque consideró que "el presidente ya laudó" respecto a este tema , Caggiani volvió a respaldar a su compañera del Movimiento de Participación Popular que renunció en abril al ministerio .

"Es un delito" utilizado para "la pequeña política": repudio al insulto antisemita de un ex asesor de la ANII al canciller Lubetkin

PARLAMENTO Caggiani dijo que aspira a que Da Silva le pida "disculpas públicas" a Nicolás Viera durante la sesión extraordinaria del martes

El senador dijo que Cairo que tenía que abonar "$ 4.000 pesos " del Impuesto de Primaria "porque lo debía desde 2017 porque antes no pagaba".

Además, comparó la situación con otro tipo de irregularidad, como lo es vivir en un asentamiento, y planteó "¿no puede haber una ministra de Vivienda que pueda vivir en un asentamiento?". "¿Solo hay una clase que puede gobernar el Uruguay?".

El legislador opinó, por otra parte, que hay doble vara a la hora de medir la ética de un político dependiendo de si es de izquierda o de derecha.

"Yo pago todos los impuestos, pero a veces paso los semáforos en rojo. Esa idea de que los gobernantes tienen que ser impolutos... Cuando gobierna la izquierda, ¿no? Cuando gobierna la derecha, si no infringe la ley no pasa nada", sostuvo, aunque comentó.

"SI habrá ministros que incumplieron la ley en Uruguay y nadie nunca le miró ni con el rabo del ojo...", dijo. Y ante la consulta de a quién se refería, respondió que estaban "los que dieron el golpe de Estado y después muchos".

Finalmente, señaló hipocresía dentro de su mismo bando ideológico. "Mucha gente de izquierda puso el grito en el cielo. Son los mismos que tienen casa en la Costa de Oro, en Maldonado o en Rocha y todos la hicieron de manera irregular", cuestionó.