Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
algo de nubes
Domingo:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / SENADOR

Daniel Caggiani dijo que "lo de Cecilia Cairo fue una injusticia" y que "se la achuró públicamente como si hubiera matado a tres personas"

El senador del MPP opinó que hay una doble vara ética a la hora de juzgar a la izquierda y a la derecha

23 de agosto 2025 - 15:28hs
El senador frenteamplista Daniel Caggiani

El senador frenteamplista Daniel Caggiani

Foto: Leonardo Carreño

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que "fue una injusticia" cómo se trató a la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que debió renunciar a su cargo por irregularidades en los impuestos de su propia casa.

"Lo de Cecilia Cairo fue una injusticia. Es verdad que ella cometió errores. Tendría que haber regularizado el tema, tendría que haber sido más prolija. Sin duda. Ahora... se la achuró públicamente, los medios de comunicación, los partidos políticos, en menos de 48 horas como si hubiera matado a tres personas", dijo el programa de streaming La Fórmula.

Aunque consideró que "el presidente ya laudó" respecto a este tema, Caggiani volvió a respaldar a su compañera del Movimiento de Participación Popular que renunció en abril al ministerio.

Más noticias
caggiani dijo que aspira a que da silva le pida disculpas publicas a nicolas viera durante la sesion extraordinaria del martes
PARLAMENTO

Caggiani dijo que aspira a que Da Silva le pida "disculpas públicas" a Nicolás Viera durante la sesión extraordinaria del martes

Mario Lubetkin y Salomón Vilensky

"Es un delito" utilizado para "la pequeña política": repudio al insulto antisemita de un ex asesor de la ANII al canciller Lubetkin

El senador dijo que Cairo que tenía que abonar "$ 4.000 pesos" del Impuesto de Primaria "porque lo debía desde 2017 porque antes no pagaba".

Además, comparó la situación con otro tipo de irregularidad, como lo es vivir en un asentamiento, y planteó "¿no puede haber una ministra de Vivienda que pueda vivir en un asentamiento?". "¿Solo hay una clase que puede gobernar el Uruguay?".

El legislador opinó, por otra parte, que hay doble vara a la hora de medir la ética de un político dependiendo de si es de izquierda o de derecha.

"Yo pago todos los impuestos, pero a veces paso los semáforos en rojo. Esa idea de que los gobernantes tienen que ser impolutos... Cuando gobierna la izquierda, ¿no? Cuando gobierna la derecha, si no infringe la ley no pasa nada", sostuvo, aunque comentó.

"SI habrá ministros que incumplieron la ley en Uruguay y nadie nunca le miró ni con el rabo del ojo...", dijo. Y ante la consulta de a quién se refería, respondió que estaban "los que dieron el golpe de Estado y después muchos".

Finalmente, señaló hipocresía dentro de su mismo bando ideológico. "Mucha gente de izquierda puso el grito en el cielo. Son los mismos que tienen casa en la Costa de Oro, en Maldonado o en Rocha y todos la hicieron de manera irregular", cuestionó.

Temas:

Daniel Caggiani Cecilia Cairo Frente Amplio

Seguí leyendo

Las más leídas

Amas de Casa cuestionan a sindicato de domésticas y rechazan reclamo de categorías laborales: La que cocina y ensucia no va a querer limpiar
RELACIONES LABORALES

Amas de Casa cuestionan a sindicato de domésticas y rechazan reclamo de categorías laborales: "La que cocina y ensucia no va a querer limpiar"

Fachada del Ministerio del Interior
OPORTUNIDAD

Ministerio del Interior abrió llamado laboral para 53 puestos y pide bajos requisitos: de cuánto es el salario

Una funcionaria policial se tiró al vacío de un edificio de Pocitos con su hija de 2 meses en brazos; ambas murieron
MONTEVIDEO

Una funcionaria policial se tiró al vacío de un edificio de Pocitos con su hija de 2 meses en brazos; ambas murieron

Pronóstico Metsul
PRONÓSTICO

Metsul pronosticó masa de aire frío al norte del Uruguay traerá heladas y reducirá temperaturas: desde cuándo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos