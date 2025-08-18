Caggiani dijo que aspira a que Da Silva le pida "disculpas públicas" a Nicolás Viera durante la sesión extraordinaria del martes

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani se refirió a la sesión extraordinaria que se llevará adelante el próximo martes producto del insulto del legislador blanco Sebastián Da Silva contra el oficialista Nicolás Viera.

Da Silva, durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti, tildó de “puto de mierda” a Viera luego de que este le dijera que era “parte” de la estafa de Conexión Ganadera. Caggiani, por su parte, sostuvo “que hacía mucho tiempo” que no se tenía que levantar una sesión por disturbios en las bancas.

“Darle un mensaje a la población que no todo se puede aceptar en política. Hay elementos que ni siquiera se pueden mencionar en cámara”, añadió Caggiani. Sobre la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución, el frenteamplista adelantó que no lo descartan.

Esta normativa especifica que: “Cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”. Además, establece que: “Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental sobreviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

Durante la sesión del martes, Caggiani dijo que Viera dará su visión de lo que sucedió el pasado jueves. Además, consideró que es una buena instancia para que Da Silva “pida disculpas públicas”.

“Además que estos temas se puedan cerrar con una declaración conjunta de todas los partidos”, añadió Caggiani en referencia a lo que aspira que suceda durante la instancia. El senador aclaró que no decidieron hacer una denuncia en Fiscalía, aunque sí avanzarán en diferentes determinaciones a nivel político.

El dirigente del Frente Amplio insistió en que las bancadas y el sistema político no puede “tolerar niveles de violencia como existe en otros lugares”. “Creo que los delitos de odio son acciones que en algunos lugares se están dando y sin dudas no son buenas”, dijo Caggiani.