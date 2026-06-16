Del Palacio Salvo al águila del Graf Spee: 20 curiosidades de Montevideo que sorprenden hasta a los uruguayos

Montevideo es una ciudad acostumbrada a convivir con sus símbolos. La Rambla, el mate, el Palacio Salvo, el Estadio Centenario y el Carnaval forman parte del paisaje cotidiano de miles de personas. Sin embargo, detrás de esos lugares e íconos existen historias, récords, leyendas y particularidades que muchas veces pasan desapercibidas incluso para quienes viven en la capital.

Desde una conexión arquitectónica con Buenos Aires inspirada en la obra de Dante Alighieri hasta los vestigios de la Segunda Guerra Mundial frente a sus costas, Montevideo guarda una colección de curiosidades que ayudan a entender por qué es una de las ciudades más singulares de América Latina.

Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad tiene un "hermano" al otro lado del Río de la Plata. El Palacio Salvo y el Palacio Barolo fueron diseñados por el arquitecto italiano Mario Palanti y comparten una inspiración común: la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri.

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Durante décadas, ambas construcciones dominaron el perfil urbano de Montevideo y Buenos Aires, convirtiéndose en una especie de puente arquitectónico entre las dos orillas.

Palacio Salvo Palacio Salvo

Una ciudad que vive el Carnaval durante semanas

Montevideo es reconocida internacionalmente por la magnitud de su Carnaval. Durante más de un mes, tablados, concursos, murgas, parodistas y comparsas transforman distintos barrios de la ciudad en escenarios al aire libre.

La celebración es además una de las expresiones culturales más importantes del país y uno de los principales atractivos turísticos del verano.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 21.36.01 Carnaval: el Desfile Inaugural por la Av. 18 de Julio fue organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con Daecpu. Gastón Britos - FocoUy

La Rambla, el gran punto de encuentro de los montevideanos

Pocas obras urbanas representan tanto a Montevideo como la Rambla. Sus kilómetros de costa conectan barrios, playas, parques y espacios públicos que cada día son ocupados por corredores, ciclistas, pescadores y cientos de personas que se reúnen a compartir un mate frente al Río de la Plata.

Para muchos uruguayos, más que una avenida, la Rambla funciona como una extensión del hogar.

Sol, aire libre, clima, Rambla Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Donde nació la historia de los Mundiales

El Estadio Centenario ocupa un lugar único en el fútbol mundial. Construido para albergar la Copa del Mundo de 1930, fue escenario del primer Mundial organizado por la FIFA y de la final que consagró a Uruguay como campeón.

Por su relevancia histórica, el estadio recibió la distinción de Monumento Histórico del Fútbol Mundial.

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El misterio del Graf Spee

Las aguas frente a Montevideo fueron protagonistas de uno de los episodios más recordados de la Segunda Guerra Mundial en América del Sur.

En diciembre de 1939, el acorazado alemán Admiral Graf Spee fue hundido por decisión de su propio capitán tras la Batalla del Río de la Plata. Décadas más tarde, algunas piezas del barco fueron recuperadas, entre ellas una gigantesca águila de bronce, que se convirtió en objeto de debates políticos e históricos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg7jj9r749o Desde 2006 una parte del Graf Spee protagoniza una batalla política, diplomática y legal en Uruguay. Cortesía Alfredo Etchegaray

Una ciudad llena de leyendas urbanas

Montevideo también conserva relatos que forman parte de su folclore. La Fuente de los Candados, ubicada sobre la avenida 18 de Julio, es uno de ellos. Según la tradición popular, las parejas que colocan allí un candado con sus iniciales aseguran su regreso conjunto a la ciudad.

Otra de las historias más conocidas gira en torno al Palacio Salvo, donde algunas versiones hablan de apariciones y presencias misteriosas vinculadas a sus antiguos propietarios.

0001419433.webp En la esquina de 18 de Julio y Yi, frente al café Facal, la llamada Fuente de los Candados espera que turistas y montevideanos sellen su amor con forma de candado María Inés Hiriart

El legado de Torres García

La capital uruguaya alberga el museo dedicado a Joaquín Torres García, uno de los artistas más influyentes de América Latina.

Su célebre mapa invertido de Sudamérica, acompañado por la frase "Nuestro norte es el Sur", se transformó en una de las imágenes más reconocidas del arte uruguayo y en una declaración cultural que trascendió fronteras.

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Del candombe al mate

Barrio Sur y Palermo mantienen viva una de las expresiones más representativas de la identidad uruguaya: el candombe. El sonido de los tamboriles forma parte de la vida cotidiana de estos barrios históricos y encuentra su máxima expresión durante las Llamadas.

A pocas cuadras de allí, otro símbolo acompaña cada jornada montevideana: el mate. En plazas, playas, oficinas y ómnibus, el termo bajo el brazo parece ser una marca registrada de la ciudad.

20240524 Hombre con termo y mate. Frio, invierno, estado del tiempo, temperaturas bajas. (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

Monumentos, parques y edificios únicos

La Puerta de la Ciudadela recuerda el pasado amurallado de Montevideo; el Teatro Solís continúa siendo uno de los principales centros culturales del país; el Palacio Legislativo destaca por la riqueza de sus mármoles y detalles arquitectónicos; y el Rosedal del Prado se convierte cada primavera en uno de los rincones más fotografiados de la capital.

A ellos se suman el Cerro de Montevideo, con su histórica fortaleza y su faro, y la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, diseñada por el arquitecto Carlos Ott, que domina el perfil moderno de la ciudad.

Puerta de la Ciudadela, Ciudad Vieja Puerta de la Ciudadela, Ciudad Vieja FocoUy

Una ciudad que mezcla historia y modernidad

Montevideo tiene la particularidad de concentrar en pocos kilómetros siglos de historia, tradiciones culturales, arquitectura monumental y espacios de encuentro cotidiano.

Esa combinación de pasado y presente, de leyendas y hechos históricos, ayuda a explicar por qué la capital uruguaya sigue despertando curiosidad tanto entre quienes la visitan como entre quienes la recorren todos los días.