Dos delincuentes robaron $400.000 de un local de cobranzas en La Comercial: escaparon de la rapiña en moto

Cerca del horario de cierre de un local de cobranzas de La Comercial, dos delincuentes se robaron $ 400.000 aproximadamente y escaparon de la rapiña en moto.
El hecho ocurrió este viernes en un local ubicado entre las calles Bulevar Artigas y Nueva Palmira, según confirmó la Jefatura de Montevideo a El Observador.
La empleada del local fue amenazada a punta de pistola y se le ordenó que entregara el dinero que había tras el mostrador. La víctima no sufrió lesiones, según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4.
Los delincuentes tenían cubierto sus rostros con cascos y además le advirtieron a la mujer que no los mirara o le iban a disparar. Luego se retiraron del lugar con el efectivo en moto y fueron captados por varias cámaras del Ministerio del Interior.
La rapiña también fue captada por las cámaras de videovigilancia del propio local y más tarde concurrió Policía Científica para recabar más información.
El pasado lunes, también dos delincuentes robaron $ 4.000.000 de la remesa de un local de pagos del barrio Pérez Castellanos de Montevideo. El hecho ocurrió sobre las 13:00 en el estacionamiento del supermercado Tienda Inglesa de esta zona.