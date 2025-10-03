Dos delincuentes robaron $400.000 de un local de cobranzas en La Comercial: escaparon de la rapiña en moto

Cerca del horario de cierre de un local de cobranzas de La Comercial , dos delincuentes se robaron $ 400.000 aproximadamente y escaparon de la rapiña en moto .

El hecho ocurrió este viernes en un local ubicado entre las calles Bulevar Artigas y Nueva Palmira , según confirmó la Jefatura de Montevideo a El Observador.

La empleada del local fue amenazada a punta de pistola y se le ordenó que entregara el dinero que había tras el mostrador. La víctima no sufrió lesiones , según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4.

Los delincuentes tenían cubierto sus rostros con cascos y además le advirtieron a la mujer que no los mirara o le iban a disparar . Luego se retiraron del lugar con el efectivo en moto y fueron captados por varias cámaras del Ministerio del Interior .

La rapiña también fue captada por las cámaras de videovigilancia del propio local y más tarde concurrió Policía Científica para recabar más información.

El pasado lunes, también dos delincuentes robaron $ 4.000.000 de la remesa de un local de pagos del barrio Pérez Castellanos de Montevideo. El hecho ocurrió sobre las 13:00 en el estacionamiento del supermercado Tienda Inglesa de esta zona.