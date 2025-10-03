Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Domingo:
Mín  14°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Dos delincuentes robaron $400.000 de un local de cobranzas en La Comercial: escaparon de la rapiña en moto

La empleada del local fue amenazada a punta de pistola y se le ordenó que entregara el dinero que había tras el mostrador

3 de octubre 2025 - 21:39hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

Cerca del horario de cierre de un local de cobranzas de La Comercial, dos delincuentes se robaron $ 400.000 aproximadamente y escaparon de la rapiña en moto.

El hecho ocurrió este viernes en un local ubicado entre las calles Bulevar Artigas y Nueva Palmira, según confirmó la Jefatura de Montevideo a El Observador.

La empleada del local fue amenazada a punta de pistola y se le ordenó que entregara el dinero que había tras el mostrador. La víctima no sufrió lesiones, según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4.

Más noticias
barbero, emprendedor y solidario: ¿quien era gonzalo, el joven asesinado en una rapina en el cerro este lunes?
HOMICIDIO

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?

Estación Ancap de Propios y Burgues donde ocurrió el hecho. (Archivo)
POLICIAL

Policía retirado evitó un intento de rapiña a una estación de servicio del barrio Aires Puros en la que trabaja

Los delincuentes tenían cubierto sus rostros con cascos y además le advirtieron a la mujer que no los mirara o le iban a disparar. Luego se retiraron del lugar con el efectivo en moto y fueron captados por varias cámaras del Ministerio del Interior.

La rapiña también fue captada por las cámaras de videovigilancia del propio local y más tarde concurrió Policía Científica para recabar más información.

El pasado lunes, también dos delincuentes robaron $ 4.000.000 de la remesa de un local de pagos del barrio Pérez Castellanos de Montevideo. El hecho ocurrió sobre las 13:00 en el estacionamiento del supermercado Tienda Inglesa de esta zona.

Temas:

delincuentes local de cobranza Rapiña

Seguí leyendo

Las más leídas

Humberto de Vargas
STREAMING

Tras su pelea al aire, echaron a Humberto de Vargas del canal de streaming donde hacía su programa: "Es el límite"

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Gravedad absoluta: denuncian que institución de psicólogos uruguaya se negó a brindar servicios a una organización por ser judía
ANTISEMITISMO

"Gravedad absoluta": denuncian que institución de psicólogos uruguaya se negó a brindar servicios a una organización por ser judía

Se prevé tormenta fuerte y lluvia intensa
ADVERTENCIA

Inumet emitió un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente muy fuertes" desde la noche del sábado

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos