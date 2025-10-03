Dólar
¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal el sábado con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar este sábado con Real Madrid contra Villarreal por una nueva fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver

3 de octubre 2025 - 20:15hs
Festejo de Federico Valverde en Real Madrid

AFP

Luego de una semana convulsa y en la que estuvo en boca de todos tras no ser tenido en cuenta para jugar por la Champions League, Federico Valverde volverá a estar a la orden del técnico Xabi Alonso en un nuevo encuentro de Real Madrid por otra fecha de LaLiga de España.

El uruguayo viajó los 14.000 km de ida y vuelta para enfrentar a Kairat en la goleada 5-0, pero al final, su entrenador lo dejó de lado.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Villarreal con Federico Valverde por LaLiga de España?

Real Madrid enfrentará a Villarreal por una nueva fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se jugará a la hora 16.

El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney +.

