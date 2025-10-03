Luego de una semana convulsa y en la que estuvo en boca de todos tras no ser tenido en cuenta para jugar por la Champions League, Federico Valverde volverá a estar a la orden del técnico Xabi Alonso en un nuevo encuentro de Real Madrid por otra fecha de LaLiga de España.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal el sábado con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?
Federico Valverde vuelve a jugar este sábado con Real Madrid contra Villarreal por una nueva fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver