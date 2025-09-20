Dos personas entraron con hachas a robar cables al Carrasco Polo, golpearon a trabajadores y fueron detenidos

Archivo: cancha de Carrasco Polo Foto: redes sociales del club

Dos personas fueron detenidas este sábado después de entrar armados con hachas al Carrasco Polo Club, ubicado en camino Carrasco y camino Servando Gómez, para robar cables en las canchas del complejo deportivo.

Según informó el primera instancia Subrayado, los ahora detenidos entraron al predio en una moto que había sido robada el viernes y fueron vistos por uno de los trabajadores del lugar.

El hombre llamó entonces a dos de sus compañeros y se produjo un enfrentamiento que terminó con los tres trabajadores lesionados, quienes debieron ser trasladados a un centro médico.

Cuando la Policía llegó al lugar vieron a "varias personas a golpes de puños" en la cancha del club. Los efectivos lograron detener a los dos ladrones e incautar las hachas, también confiscaron una pistola de aire comprimido y la moto con la que se trasladaban, según confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

Entre otras disposiciones, el fiscal que investiga el hecho pidió la declaración de los testigos y de víctimas del ataque, así como verificar las cámaras del lugar. La Policía Científica también está colaborando con la investigación.