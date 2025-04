El bachillerato general no fue tal: nuevo gobierno apuesta a que los estudiantes no tengan que elegir de tan chicos

Los llamados bachilleratos generales —esos que creó la transformación educativa y que rigen a partir de este 2025 — no están, paradójicamente, generalizados. Solo existen en los liceos departamentales y en un puñado de centros educativos de Montevideo que se cuentan con los dedos de una sola mano. Por eso —y por los costos que le implica a los estudiantes el sistema tal cual está planteado— las nuevas autoridades de la educación mastican la idea de rever el último tramo de la enseñanza obligatoria.

El diagnóstico es compartido entre las autoridades entrantes y las salientes: la inmensa mayoría de las carreras universitarias no requieren del cursado previo de un bachillerato específico , los estudiantes son muy chicos para tener que optar por una opción que luego tiene “sus costos”, y más del 70% de las asignaturas ya son parte de un tronco común.

Detrás del cambio que puede parecer cosmético —porque ni siquiera implica una modificación de la normativa vigente—, la política apunta a que el alumno no tenga que “cerrarse en una opción” que luego “le complica” si quiere cambiarse a otra especificidad y mucho más si quiere saltar del liceo a la UTU (o viceversa).

Por ejemplo: la transformación educativa permite una mayor navegabilidad entre subsistemas, pero un alumno que pasa de un liceo a un bachillerato de UTU tiene que cursar aspectos técnicos que lo dejan en desventaja frente a sus pares de clase.

Las universidades, a la vez, ya (casi) no exigen una orientación específica para admitir el ingreso a sus carreras. La última actualización refiere a que más del 75% de las carreras universitarias no necesitan de un bachillerato con énfasis específico.

En la práctica, los estudiantes suelen ir eligiendo las orientaciones motivados por “olas” y no necesariamente pensando en las consecuencias a mediano plazo. Este 2025, en el inicio de la implementación de los nuevos planes y programas de bachillerato, hubo un “significativo aumento” de la matrícula de las orientaciones humanísticas, cierta meseta en las artísticas y una baja en la científico-tecnológica que implicó la fusión de Biológico y Científico (del otrora quinto año).

La idea no es necesariamente nueva. Wilson Netto ya lo había planteado en 2019. Y en el siguiente gobierno, Adriana Aristimuño también. La promotora de la transformación curricular quería ir más a fondo de lo que se logró. Cuando esta doctora en Educación no estaba en la política e integraba el colectivo Eduy21, había acompañado la propuesta de que en Uruguay existiera una única educación de jóvenes de 15 a 18 años. Adiós a la separación de UTU y Secundaria, chau a la división horaria por asignaturas únicas, hasta luego a esa presión en que los alumnos tienen que elegir una orientación (bachillerato diversificado) siendo muy chicos, bienvenido un bachillerato que sea universal para todos los estudiantes, y adelante con créditos libres en que cada alumno elige su propia aventura (un conjunto de materias optativas que le son de su interés particular y le computan para sumar al bachillerato general).

El nuevo gobierno quiere dar esta discusión en medio de otros cambios que requiere el bachillerato. Sucede que, según los cálculos de las autoridades entrantes, tienen que pasar 20 años para que Uruguay se acerque a la marcha de egreso de la enseñanza obligatoria que debe tener un país con el índice de desarrollo de Uruguay (cercano al 90%).

La meta vigente (que es más política que técnica), del 75% de egreso, no fue cumplida por la administración salientes y, si bien continuará en la nueva gestión, nada garantiza que pueda alcanzarse sin cambios más profundos.