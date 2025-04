Entre "expresiones de deseos" y "acciones concretas": lo que anunció Carlos Negro en la comisión de seguridad del Senado

ELECCIONES DEPARTAMENTALES Virginia Cáceres respondió al pedido de colorados de que no participe en actos de candidatos blancos a alcalde y salió al cruce de Álvaro Delgado

Asimismo, en otra parte de la presentación, el ministro del Interior insistió en que junto a su equipo están abiertos al diálogo para abordar el tema de la seguridad pública como una política de Estado.

De hecho, según Brenta, allí destacó algunas medidas que se llevaron adelante en el anterior gobierno y que para el Frente Amplio dieron resultado.

Sobre la actitud de la oposición, Brenta consideró que García se mostró reticente a todas las propuestas del ministro. “Claramente no fue a escuchar a Negro, lo que dijera no le iba a servir”, añadió.

Sin embargo, consideró como positiva la actitud del senador colorado Andrés Ojeda, quien planteó una serie de medidas y propuestas con el fin de que puedan ser consideradas por las autoridades del ministerio.

“Creo que las actitudes de los senadores del Partido Nacional no fueron las mejores”, insistió Brenta y también apuntó al herrerista Luis Alberto Heber por mostrarse en rechazo a lo planteado por Negro.

Ojeda, por su parte, dijo a El Observador que fueron “dos horas y media entre diagnóstico y expresiones de deseos”.

El colorado mencionó que Negro planteó la continuidad del plan de interruptores, llevado adelante por la administración pasada y, sobre las cárceles, anunció la privatización de la alimentación, lavandería y mantenimiento edilicio.

Sobre las propuestas que planteó, el senador se enfocó en los reclamos del sindicato policial e hizo énfasis en el salario. Además, habló sobre la salud mental de los policías y la vivienda. “Le pregunté sobre todo eso y no dijo nada”, añadió.

García, por su parte, se expresó a través de su perfil de X y dijo que la presencia de Negro no dejó un plan de seguridad. "Lo más concreto fue la continuidad de políticas implementadas desde gobierno pasado. Sobre 2000 policías nuevos prometido en campaña que ingresarían inmediatamente, el ministro asegura que será en los cinco años. Recién habrá plan de seguridad en año 2026. Narcotráfico no hay propuestas concretas. No hay rumbo", escribió el blanco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/1917370690434453817&partner=&hide_thread=false La presencia del ministro C Negro de Interior dejó un cúmulo de generalidades sin plan de seguridad. Lo más concreto fue la continuidad de políticas implementadas desde gobierno pasado. Sobre 2000 policías nuevos prometido en campaña que ingresarían inmediatamente, el ministro… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) April 30, 2025

La conferencia que no fue

Sobre las 19:00 horas estaba pactada una conferencia en donde Negro daría detalles de lo presentado en la sesión, aprovechando los noticieros en vivo de los canales de televisión.

En un momento, la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez interrumpió para pedir un cuarto intermedio.

Sin embargo, el nacionalista García recordó que Negro había dicho que no estaba “para un raid mediático” y agregó que suponían que el cuarto intermedio no era para hablar en conferencia de prensa.

Finalmente, no se votó el cuarto intermedio porque no había quórum y por eso siguieron de largo, sin poder salir en vivo mientras se transmitían los noticieros.