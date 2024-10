Equilibrios internos, liderazgos y la mayoría parlamentaria: lo que se juega el Frente Amplio este domingo

En la Huella de Seregni no descartan ningún escenario: saben que pueden pasar a noviembre con 15 senadores electos –lográndose la mayoría con la vicepresidencia si la fórmula se impone en el ballotage– pero con menos de 50 diputados; puede ocurrir que la ganen para los dos niveles o que no la obtengan en ninguno. Aún menos auspicioso sería para el Frente que la mayoría recaiga en las bancas de blancos, colorados, cabildantes e independientes sumadas.

Yamandú Orsi en el cierre de campaña del Frente Amplio en el velódromo municipal.jpeg Federico Gutiérrez/FocoUY

La única vez que la coalición de izquierda ejerció el gobierno sin una bancada mayoritaria ocurrió en Diputados a partir de 2016, cuando Gonzalo Mujica pasó a filas del Partido Nacional.

Orsi ha adelantado que buscará negociar “tema a tema” si llega al poder y que pretende alinear consensos interpartidarios “en tres o cuatro puntos centrales como infancia, educación, seguridad” y políticas de riego.

El liderazgo

Las salidas públicas de José Mujica son cada vez más contadas y en cada una repite que “los mejores dirigentes son los que dejan una barra que lo supera con ventaja”. El “Pepe” es el último de los tres liderazgos excluyentes –junto a Tabaré Vázquez y Danilo Astori– que marcaron los gobiernos frenteamplistas y sus sucesores todavía están cimentando su propio respaldo.

El hoy jefe de campaña Alejandro Sánchez celebraba en 2022 que con el referéndum de la LUC procesaron el recambio “sin grandes dramas, sin derramamiento de sangre, con presidente nuevo” (Fernando Pereira) y no les “fue mal”. Dos años después Orsi y Carolina Cosse polarizaron la estructura, sumaron para que el Frente fuera la fuerza más votada de las internas de junio y ahora tienen una elección bastante más auspiciosa que la de 2019.

Al igual que Luis Lacalle Pou, el exintendente de Canelones tiene la chance de consolidar su liderazgo desde el ejercicio del gobierno. Su panorama es bastante menos auspicioso si no gana las elecciones: no está en ninguna lista y ya no puede retornar a la intendencia. Orsi ganó con luz las internas bajo la premisa de que su perfil conciliador era el ideal en esta coyuntura particular para pedir el voto prestado en otras tiendas.

“Pacha” Sánchez, otro heredero de Mujica, jugará su propio partido ya erigido en el titular de la lista más votada del país desde 2004. “Probablemente abandone el Parlamento”, reconoció el dirigente del MPP para el caso que Orsi sea presidente.

Presentación de Blanca Rodríguez, espacio 609. Alejandro Sanchez, Blanca Rodríguez, José Mujica. Foto: Leonardo Carreño.

La popularidad de Blanca Rodríguez se someterá a las urnas este 27 de octubre, aunque licuada en el inmenso tractor electoral construido por Mujica. Con pocos meses de carrera política la exconductora de Subrayado ya se instaló en el ránking de los dirigentes con mayor simpatía y el “Pepe” la presentó con la convicción de estar “otorgando a los próximos 20, 25 años, una figura importante, de esas que pueden hacer época”.

Rodríguez pretende enfocarse desde el Senado en temas de infancia y vulnerabilidad social, y es una figura de consenso para todo el Frente, a tal punto que protagonizó uno de los últimos reels institucionales difundido por redes al filo de la veda: “Ahora que comienzan a silenciarse los parlantes, a apagarse las luces de colores y la fantasía, lo que se enciende está en el interior de cada uno, de cada una. Es el corazón y la razón”.

Arman su espacio

“No podrán decir que no lo he dado todo”, proclamó Cosse sostenida en una muleta ante más de 100 mil militantes en el Parque Batlle, que sobre el final la ovacionaron al canto de “olé olé olé olé, Caro, Caro”. La exintendenta de Montevideo tuvo más de 100 mil adhesiones en la interna como precandidata y ahora medirá sus propios votos con La Amplia, con la chance de ganar dos senadores propios –apalancada por la “colectora electoral” tejida por su socio Humberto Castro– y ejercerá de vicepresidenta si ganan el gobierno.

Cosse es otro peso pesado en el radar de cualquier frenteamplista, aunque la grey de izquierda lleva dos elecciones internas negándole la candidatura.

Carolina Cosse en el acto de cierre del Frente Amplio en el velódromo.jpeg Federico Gutiérrez/FocoUy

Como referentes sectoriales –y otrora precandidatos presidenciales– también cimentan su base los senadores Mario Bergara y Óscar Andrade. El primero se abrazó al título de “astoribergarismo” que en 2022 casi como un favor le endilgó el cabildante Guido Manini Ríos en un debate, y es un nombre seguro para pegar el salto del Senado a un puesto ejecutivo de gobierno.

El expresidente del Banco Central tiene bajo su paraguas al sector fundado por Astori, pero no logró –a pesar de sus intentos de constituir una Convocatoria Seregnista-Progresistas– alinear a otras figuras que también fueron parte del “astorismo”.

Por su parte, Óscar Andrade jugó todas sus fichas en esta campaña a militar por el polémico plebiscito de la seguridad social, lo que lo ha puesto en las antípodas de buena parte del Frente, aunque desde el Partido Comunista tiene la representación de una franja importante de las bases y el poderoso movimiento sindical.

El “Boca” llevó en 2019 a los comunistas a su mejor votación desde su auge en 1989 –apenas antes de que cayera el muro de Berlín–, pero en las internas de junio perdió contra un avasallante MPP y ahora tendrá a su aliada Cosse bajo su mismo sublema pero acumulando para su propio molino.

-lcm0593-jpg..webp Archivo. Mario Bergara y Yamandú Orsi Foto: Leonardo Carreño.

Los equilibrios y secuelas del plebiscito

El sublema bajo el que votarán el MPP, Bergara, Cristina Lustemberg, la Vertiente Artiguista, Progresistas, Andrés Lima y otras agrupaciones se encamina a ostentar más de dos tercios de la bancada del Frente.

Si bien no es una práctica usual, ese equilibrio le da el poder a este bloque que casi en su mayoría respaldó a Orsi en las internas para laudar por sí solo las discusiones puertas adentro. En otras palabras: lo blinda de cualquier “gobierno en disputa” o, en términos más diplomáticos, le asegura "gobernabilidad".

La 609 de Mujica puede llegar a ganar por sí sola la mitad de las bancas, hecho inédito para la coalición de izquierda. Para el historiador Gerardo Caetano se ha vuelto en “el sector más moderado” del Frente. Fiel a su histórico pragmatismo, ya ni se plantea el MPP aquellos giros a la izquierda por los que llegó a empujar incluso para la anterior campaña, y prueba de eso es que Orsi haya fichado como ministro de Economía a un “socialdemócrata” como Gabriel Oddone que en varios posicionamientos ha discrepado con el Frente.

El plebiscito de la seguridad social, con escasas chances de aprobarse el domingo, fue el símbolo de las contradicciones que el FA deberá gestionar si es gobierno: hoy es la bandera con la que socialistas, comunistas y otros sectores reclaman a sus propios compañeros que sean una izquierda más osada.