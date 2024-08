Equiparar jubilaciones al salario mínimo tiene un costo de US$ 1.000 millones anuales, el doble del presupuesto del Ministerio del Interior

US$ 1.000 millones de costo

Uno de esos documentos, que fue realizado a partir de cálculos del Banco de Previsión Social (BPS), circuló en las últimas horas en el comando del candidato nacionalista Álvaro Delgado y fue considerado “alarmante”.

Se trata de un análisis acerca del costo de una de las propuestas del plebiscito: la de equiparar las jubilaciones al salario mínimo.

De acuerdo con el informe al que accedió El Observador, aplicar esta medida tendrá un costo anual de US$ 1.037 millones (1,3% del PBI). La cifra, que representa el doble del presupuesto del Ministerio del Interior, alcanza únicamente a las pasividades que paga el BPS y se compone de US$ 300 millones por jubilaciones, US$ 583 millones de pensiones por fallecimientos, US$ 116 millones de pensiones por invalidez y US$ 38,5 millones de pensiones vitalicias.

En total, la cantidad de pasividades que deberán ajustarse son 497.395. Son –aproximadamente– 248 mil jubilaciones, 169 mil pensiones por fallecimientos, 61 mil pensiones por invalidez y 18 mil pensiones a la vejez.

PASIVIDADES.jpg

Discrepancias con PIT-CNT

La cifra calculada es casi el doble de la que señala el PIT-CNT.

Rodolfo Saldain –corredactor de la reforma jubilatoria– dijo a El Observador que la diferencia se debe a la interpretación que hacen del sexto punto del plebiscito.

A juicio del oficialismo, el texto –por cómo quedó redactado– abarca a todas las pasividades, mientras que el PIT-CNT entiende que son solo los pasivos.

El texto del plebiscito que genera la discordia dice así: “ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional”.

“El punto de la papeleta está redactado de forma que no queda lugar a dudas que es cada jubilación o pensión (no cada persona sumando sus beneficios”, dijo Saldain.

Para la central sindical, en tanto, la cifra es menor debido a que el “aumento de las prestaciones mínimas es por persona” y no por pasividad, como entienden en el oficialismo.

Así lo señala uno de los documentos elaborados por los promotores del plebiscito, que establece que el costo será de US$ 460 millones anuales (0,6% del PBI) y que abarca a 308 mil pasivos. “La norma, a fin de cumplir con el principio de suficiencia de las prestaciones, se refiere a derechos de la persona no a prestaciones”, dice en uno de los pasajes.

La diferencia entre un criterio y otro son US$ 578 millones por 188.290 pasividades.

El monto puede aumentar

El documento elaborado por el oficialismo señala que el monto a pagar por la equiparación puede aumentar si se consideran las personas que reciben jubilaciones o pensiones del BPS y "otra" caja.

A partir de cálculos del año 2018, la comisión que elaboró el diagnóstico de la situación de la seguridad social (es decir antes de la reforma) identificó que un 65% de los pasivos de la Caja Notarial cobraban pasividades “de más de un organismo”. La situación se repite con 48% de la pasivos de la Caja Bancaria, 83% de la Caja de Profesionales, 34% de la Caja Militar y 36% de la Caja Policial.

Sin embargo, no se puede establecer "cuántas estarían por debajo del salario mínimo" porque "no hay disponible información desagregada como para estimarlo".