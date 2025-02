"Es un enorme honor que este camino me haya traído donde supo estar el Guapo": hijo de Larrañaga asumió candidatura en Paysandú

“Gracias a cada uno de los militantes, a todos los compañeros que han dado lo mejor de sí, y especialmente a nuestro equipo que ha trabajado con dedicación y pasión y han estado a la altura de los desafíos. Sin ustedes, nada de esto hubiese sido posible. Agradecido, por supuesto, con nuestros vecinos, quienes nos dieron su confianza, nos acompañaron y nos pusieron en este lugar. Les prometo que no los vamos a defraudar”, afirmó Larrañaga.

También recordó a su padre y le dedicó el honor de ser candidato a él. “Hace algún tiempo ni siquiera soñaba con poder estar acá, pero hoy, gracias a ustedes, tengo este privilegio. También es un enorme honor que este camino me haya traído a estar donde supo estar el Guapo en 1989 que con 33 años, también soñaba con mejorar el departamento. Por él también estoy acá. Él me enseñó que el único objetivo de nuestras acciones es trabajar incansablemente para mejorar la vida de los demás. ¡Así que viejo, donde quiera que estés, llevamos orden de no aflojar!”, señaló.