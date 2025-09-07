Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / EDUCACIÓN

Este lunes no habrá clases en UTU y el jueves en los liceos por las ATD : ¿cuáles son los principales temas en discusión?

El revés a la transformación curricular impuesta por la administración anterior qué proponer a cambio está en el eje del debate en toda la educación media

7 de septiembre 2025 - 17:22hs
Salón de clases vacío. (Archivo)

Salón de clases vacío. (Archivo)

Foto: Inés Guimaraens

Este lunes 8 de setiembre, los docentes de UTU se reunirán en asambleas técnicas, en cada centro de estudio, por lo cual no se dictarán clases. El jueves 11 harán lo mismo los profesores de Secundaria.

No es un paro, sino parte de la normativa que rige desde 1985 y en el que las Asambleas Técnico Docentes cumplen funciones consultivas en temas pedagógicos y educativos para la ayuda de las autoridades de turno en la toma de decisiones.

Como en educación media muchos docentes trabajan en distintos subsistemas a la vez, las horas de clase también pueden verse afectadas en los liceos privados.

Más noticias
Cámara de reconocimiento facial instalada en el liceo de Piriápolis
RECONOCIMIENTO FACIAL

ANEP da marcha atrás con el plan piloto de cámaras de reconocimiento facial para control de asistencia en el liceo de Piriápolis

Este jueves se realiza la ATD en Primaria
EDUCACIÓN

Este jueves no habrá clases en Primaria por ATD: autoridades garantizan alimentación escolar

Las escuelas habían tenido su instancia de discusión el pasado 28 de agosto. Ahora es el turno de media.

Las principales ideas que se discutirán en las ATD de Secundaria

Este jueves se discutirán los temas planteados Asamblea Nacional Ordinaria de Docentes de Educación Secundaria, realizada del 28 de julio al 3 de agosto en Maldonado.

Las ATD de Secundaria se han postulado en contra de la transformación curricular que impuso el gobierno anterior, y han comenzado a discutir qué buscan a cambio. Dentro de esa discusión está la idea de ir hacia un Plan Único de Educación, una idea que fue planteada 15 años atrás pero que luego perdió fuerza.

Según una consultoría del sociólogo Pablo Menese, a la que accedió El Observador, en al menos la quinta parte de los liceos que ofrecen media básica y superior, conviven cuatro o más planes de estudio a la vez. El número crece significativamente, en casos de extraedad.

Los docentes reunidos en asamblea no pretender borrar todos los planes, sino atender la diversidades pero sin que eso implique tanta variedad de opciones que dificultad la idea educativa básica.

Esa atención a cada estudiante supone, entre otros reclamos que votarán las ATD por liceo, que el número máximo de alumnos por grupo esté entre los 20 y 25.

Además, quieren que los bachilleratos sean diversificados y no un bachillerato general. Dentro de ese posible cambio de currícula, plantearon la posibilidad de que vuelva el bachillerato biológico.

Los profesores también plantearon que la asignatura Idioma Español llegue al bachillerato, y crear referentes de lenguas, porque se están encontrando con serias dificultades de expresión oral y escrita de los alumnos.

En UTU y en los liceos, como también pasó en Primaria, los docentes están mayormente de la malla curricular propuesta en la última administración. Y en estas asambleas intentarán darle a las nuevas autoridades algunos posibles caminos que a los profesores les gustaría recorrer.

Temas:

UTU atd Liceo Secundaria ANEP Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura y de la Anual tras el triunfo de Peñarol ante Plaza: el equipo de Diego Aguirre le puso presión a Nacional

Rural del Prado: el mejor de los percherones en una jura de la raza histórica.
JURA DE EQUINOS

Más de mil kilos en un Percherón gigante que se va de la Rural del Prado con una cocarda histórica

Escarapela gigante en el obelisco de Treinta y Tres
ESPECIAL SÍMBOLOS PATRIOS

El símbolo patrio que quedó en el olvido, pero que tiene la versión "más grande del mundo" en un obelisco del interior del Uruguay

Clara Jaureguiberry, futbolista de Peñarol
FÚTBOL FEMENINO

Peñarol vs Nacional: a qué hora juegan hoy el clásico de fútbol femenino y dónde verlo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos