Acreditan a embajador uruguayo en EEUU: es de carrera y la apuesta del gobierno para "entender" la política de Trump

Donald Trump recibió el viernes para la ceremonia de acreditación al nuevo embajador uruguayo ante Estados Unidos , Daniel Castillos . Diplomático de carrera, había tomado posesión del cargo a fines de agosto tras presentar sus cartas credenciales a la Jefa de Protocolo de ese país, Monica Crowley, ceremonia a la que también asistió el embajador de Trump en Uruguay, Lou Rinaldi .

El canciller Mario Lubetkin había anunciado al inicio del gobierno que apostarían por un vínculo "pragmático" con Estados Unidos y China como potencias globales, por lo que designó para ambos destinos a diplomáticos de carrera.

Al señalar que el nuevo embajador en Washington sería Castillos, el canciller apuntó que "irá por un periodo que necesitamos para terminar de entender las líneas de tendencia de cuál va a ser la política del presidente Trump". Lubetkin dijo entonces en marzo que era "probable" que hubiera cambios "en el futuro", porque "nadie se atreve a decir cuál va a ser la dinámica de desarrollo en función de lo que vemos en los medios todos lo días”.

Por esos días, Trump preparaba un Día de la Liberación con anuncios arancelarios que sacudirían al mundo y que, en el caso de Uruguay, se mantiene en una tasa básica del 10%, escenario que llevó al gobierno de Yamandú Orsi a reconocer que no eran "los más perjudicados" y que podían abrirse nuevas "oportunidades" .

Daniel Castillos viene de ser el embajador de Uruguay ante la Federación de Rusia desde 2021 hasta este año, desde donde también era concurrente en Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Antes de eso fue embajador en Sudáfrica entre 2013 y 2018 y ministro consejero de la embajada en España los cuatro años previos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores enumera que Castillos ha desempeñado "importantes cargos de responsabilidad" dentro de la cartera en su trayectoria de más de tres décadas, como el de jefe de gabinete de varios cancilleres, fue subdirector general de Asuntos Políticos, director de Asuntos Antárticos y del Atlántico Sur, entre otros.

El nuevo embajador es abogado egresado de la Universidad de la República (Udelar), graduado de la Academia Diplomática del Uruguay y tiene estudios de posgrado de Relaciones Internacionales en Oxford. Cancillería da cuenta de que domina los idiomas inglés y francés, y posee conocimientos de portugués e italiano.