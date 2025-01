Estudio de abogados evalúa demandar a responsables de Conexión Ganadera "en el exterior" para "perseguir" su patrimonio

Para la defensora, la "cancelación a último momento" de la reunión virtual informativa que los responsables de Conexión iban a tener con los más de 4.200 inversores el pasado jueves "deja en evidencia que la información relevante no quiere ser proporcionada".

Capalbo declaró que "no se auguran posibles soluciones en este contexto", por lo que buscará "tomar medidas no solo en la esfera penal sino fundamentalmente en la civil" para "impedir la fuga del patrimonio de todas las personas intervinientes en este negocio, y no solo de los socios", y para proteger el "posible ganado existente de propiedad de los inversores".

Además, la defensora no descarta "tomar medidas en el exterior" con la finalidad de "perseguir el patrimonio de los responsables en distintas jurisdicciones".