"Excelentes noticias para Uruguay": Lubetkin sobre anuncio de la Comisión Europea por acuerdo con el Mercosur

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , destacó la gran "alegría" que representa que la Comisión Europea validara el acuerdo con el Mercosur . Según anunció el canciller, el gobierno espera que el diciembre quede finalmente "ratificado" .

"El Comisario de Comercio de la Unión Europea anunció hoy el inicio de lo que esperamos sea el proceso final de ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea (UE)", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Lubetkin manifestó que esperan que el proceso de evaluación "no dure mucho" y que los Estados miembro de la UE y los eurodiputados, "ratifiquen el acuerdo" .

"La alegría nuestra es que empezó ese proceso final" , aseguró el canciller, quien anunció que esperan que el acuerdo "quede ratificado antes de diciembre" .

El ministro además anunció que en setiembre se firmará definitivamente el acuerdo comercial entre Mercosur y la EFTA, integrada por Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia.

"Estas no son buenas noticias, son excelentes noticias para Uruguay", afirmó el canciller para cerrar.

La Comisión Europea dio validez este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur y, a la vez, aseguró que habrá garantías "sólidas" para proteger el sector agrícola.

La adopción por parte del ejecutivo europeo era el esperado paso previo a someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen celebró estos avances a los que calificó de "hitos" a través de un mensaje en su cuenta de la red social X y afirmó que con esto, Europa redobla la apuesta por la diversificación, las nuevas asociaciones, y las oportunidades.

"Las empresas de la Unión Europea y el sector agroalimentario se beneficiarán de aranceles más bajos y costes reducidos. Se convertirán en una competencia más fuerte a nivel mundial", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vonderleyen/status/1963217117978734912&partner=&hide_thread=false The agreements with Mercosur & Mexico are milestones.



Europe doubles down on diversification.



It means new partnerships, with fresh opportunities.



EU businesses and agri-food sector will benefit from lower tariffs, reduced costs.



They will become more competitive globally. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Sobre este tema, el diputado blanco y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Juan Martín Rodríguez, dijo que es una "muy buena noticia" para Uruguay y para "todo el Mercosur".

"El viaje a Montevideo de @vonderleyen, al término del mandato de @LuisLacallePou, empieza a ver sus frutos", agregó.