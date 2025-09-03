"Excelentes noticias para Uruguay": Lubetkin sobre anuncio de la Comisión Europea por acuerdo con el Mercosur

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó la gran "alegría" que representa que la Comisión Europea validara el acuerdo con el Mercosur. Según anunció el canciller, el gobierno espera que el diciembre quede finalmente "ratificado".
"El Comisario de Comercio de la Unión Europea anunció hoy el inicio de lo que esperamos sea el proceso final de ratificación del acuerdo Mercosur – Unión Europea (UE)", dijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).
Lubetkin manifestó que esperan que el proceso de evaluación "no dure mucho" y que los Estados miembro de la UE y los eurodiputados, "ratifiquen el acuerdo".
"La alegría nuestra es que empezó ese proceso final", aseguró el canciller, quien anunció que esperan que el acuerdo "quede ratificado antes de diciembre".
El ministro además anunció que en setiembre se firmará definitivamente el acuerdo comercial entre Mercosur y la EFTA, integrada por Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia.
"Estas no son buenas noticias, son excelentes noticias para Uruguay", afirmó el canciller para cerrar.
La Comisión Europea dio validez este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur y, a la vez, aseguró que habrá garantías "sólidas" para proteger el sector agrícola.
La adopción por parte del ejecutivo europeo era el esperado paso previo a someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen celebró estos avances a los que calificó de "hitos" a través de un mensaje en su cuenta de la red social X y afirmó que con esto, Europa redobla la apuesta por la diversificación, las nuevas asociaciones, y las oportunidades.
"Las empresas de la Unión Europea y el sector agroalimentario se beneficiarán de aranceles más bajos y costes reducidos. Se convertirán en una competencia más fuerte a nivel mundial", escribió.
Sobre este tema, el diputado blanco y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Juan Martín Rodríguez, dijo que es una "muy buena noticia" para Uruguay y para "todo el Mercosur".
"El viaje a Montevideo de @vonderleyen, al término del mandato de @LuisLacallePou, empieza a ver sus frutos", agregó.
