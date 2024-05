Facultad de Humanidades: docentes que invitaron a Spektorowski acusaron al gremio estudiantil de "amedrentamiento"

" Expresamos toda nuestra solidaridad con el profesor que no merece este trato injusto y totalmente irrespetuoso de parte de un sector minoritario de estudiantes que han utilizado la descalificación hacia las personas como práctica política ", dispararon profesores en una carta.

En un video publicado por la organización, denunciaron que Spektorowski es un "intelectual del genocidio y del apartheid" de Palestina que busca "lavar la imagen" de Israel y calificaron su contratación como una "premiación al odio y al cinismo".

"Aclaramos que nosotros no invitamos a un docente extranjero por estar o no de acuerdo con sus opiniones, sino por su conocimiento fundado y académico sobre un tema, como es el caso. Decidimos suspender también el dictado del curso para mejorar la propuesta y para que no haya ninguna clase de duda, que las posiciones involucradas en el tema a tratar están representadas en su pluralidad y complejidad", apuntaron los profesores.