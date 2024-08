Fernando Pereira ante reclamo de la coalición: "¿Por qué voy a copiar a alguien que fracasó?"

"La gente tiene derecho a estar angustiada, tiene derecho a querer que el FA haga lo que ellos quisieran que el FA hiciera. Pero el partido no lo dirige Delgado, ni Ojeda, que viola la ley electoral y nadie dice nada . Decenas y decenas de comerciales terminan con que un día van a presentar el programa", sostuvo Pereira en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

FA Fernando Pereira sobre Blanca Rodríguez: "¿Quién no quisiera tener a Blanca en el equipo?"

CRUCE Pereira respondió a Oddone: "Sé lo que defiende el Frente Amplio y no es lo que está defendiendo Gabriel"

"Puede ser que a algunos no les guste la forma de construir los programa del Frente, pero cuando uno lee uno de sus programas ve en él un proyecto país ", afirmó el frenteamplista.

Por otra parte, el presidente del FA se refirió a las propuestas del partido de erradicar la pobreza infantil y mencionó que son conscientes que están "ante la pobreza infantil más dura", pero buscaran "atacarla con políticas públicas y con inversión económica".

"Un país que tiene dos de cada diez niños por debajo de la línea de la pobreza es un país con dolor", dijo y agregó: "No podemos mirar con indiferencia cuando un niño vive en una casa sin baño, no tiene ni un libro en la casa o no accede a la alimentación suficiente".

Tras esto Pereira aseveró que un importante "avance" sería votar dentro de este período el proyecto de la diputada Cristina Lustemberg sobre la primera infancia.

"Que un niño termine su ciclo escolar sin saber leer, ni escribir solamente por el contexto en el que nació, por favor... Tenemos que sentir vergüenza si el Senado no vota esta ley simplemente porque están en campaña electoral los senadores, es un rato", sostuvo.

"En este periodo creció la riqueza del Uruguay, pero aumentó la pobreza infantil", dijo Pereira y añadió que el Frente Amplio va a poner este tema en el "centro" de la preocupación si llega al gobierno.

En cierto momento de la entrevista, Pereira fue consultado por las razones detrás de no presentar al ministro de economía -junto a otras figuras- al igual que lo hizo el Partido Nacional y respondió: "¿Por qué tendríamos que hacer lo mismo que Delgado si acaba fracasar en el gobierno?".

"¿Por qué voy a copiar a alguien que fracasó? Tengo que copiar un modelo del éxito", dijo y agregó: "El modelo del éxito en el Uruguay fue el del Frente Amplio".

"Esta lógica que nos quieren imponer de que tenemos que elegir los ministros antes de ganar es una lógica que nosotros no compartimos", aseveró.

Sobre el cierre el presidente del FA se refirió al plebiscito de reforma de seguridad social y sostuvo que no va a votar la medida porque entiende que se necesitan "amplios consensos sociales" para llevarla adelante.

"A veces las formas no hacen al contenido y otras veces la forma hacen al contenido. En este caso para mi gusto, la forma hace al contenido", afirmó.

"Transformaciones de este tipo requieren consensos de la sociedad uruguaya", dijo y agregó para cerrar que se está usando el plebiscito de forma "muy abusiva".