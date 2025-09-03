Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PROYECTOS

Fusionar el BHU y el BROU, establecer un crédito a favor de proveedores del Estado y más: Heber presentó cinco proyectos ley

"Hoy el Banco República está dando créditos inmobiliarios y créditos hipotecarios. Entonces nos parece de toda lógica fusionar los dos bancos del Estado de modo tal de potenciarlos", aseguró sobre uno de los proyectos

3 de septiembre 2025 - 15:12hs
Luis Alberto Heber

Luis Alberto Heber

Prensa del Herrerismo

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, en representación del Herrerismo, anunció en conferencia de prensa la presentación de cinco proyectos de ley que tienen que ver "indirectamente" con el Presupuesto.

El primer proyecto refiere a la idea de fusionar el Banco Hipotecario (BHU) con el Banco República (BROU), una idea presentada en la pasada administración, pero que no fue votada.

"Hoy el Banco República está dando créditos inmobiliarios y créditos hipotecarios. Entonces nos parece de toda lógica fusionar los dos bancos del Estado de modo tal de potenciarlos", aseguró.

Más noticias
Gabriel Oddone y Luis Alberto Heber

Ministros preocupados por plata, el relevo de Heber y la oposición a ciegas en la Jutep

alvaro danza no ve inconveniente mantener turnos en mutualistas, pero que esta full life, todo el dia con la cabeza en asse
ENTREVISTA

Álvaro Danza no ve "inconveniente" mantener turnos en mutualistas, pero que está "full life, todo el día con la cabeza en ASSE"

Otras dos propuestas están relacionadas particularmente al Correo y a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), dos organismos que cuentan con un "subsidio enorme" del Estado.

En cuanto al Correo, el proyecto buscaría transformar el organismo en "persona jurídica" de Derecho Público no estatal.

Según Heber, la iniciativa busca brindarle la posibilidad al Correo de poder asociarse con otras empresas, aumentar su efectividad y que se logre "reducir" los subsidios pagados por el Estado, que alcanzan los U$S 30 millones.

En AFE, que cuenta con subsidios del Estado de U$S 30 millones, la propuesta consistiría en incorporarla a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y así reducir costos.

"¿Qué sentido tiene tener un ente autónomo que está generando otros U$S 30 millones de subsidios?", dijo.

Finalmente, Heber presentó dos proyectos que "tienen que ver con el ciudadano, con la gente".

Uno de ellos, el "silencio positivo de la administración", que entra cuando existe una inacción por parte de algún órgano público para con la gente.

"¿Qué significa el silencio positivo? No ser rehenes los ciudadanos de la ineficacia del Estado. El Estado tiene que tener plazo para contestar al ciudadano en cualquier trámite", explicó.

El último planteo consiste en establecer una "suerte de crédito fiscal para el ciudadano". Es decir, proponen que los créditos a favor de los proveedores del Estado serán convertidos a unidades indexadas y abonados mediante la entrega de Certificados de Crédito.

"El Estado debe, se atrasa, y no paga intereses cuando se atrasa, pero al mismo tiempo cobra. Y si mañana una empresa o un empresario mediano, un pequeño empresario, por no le paga a los distintos organismos públicos, no puede ser que el Estado le esté cobrando multas y recargos porque se atrasa cuando él es el culpable de que no pueda pagar sus obligaciones", destacó.

Temas:

Heber BROU BHU Luis Alberto Heber

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos