Fusionar el BHU y el BROU, establecer un crédito a favor de proveedores del Estado y más: Heber presentó cinco proyectos ley

El senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, en representación del Herrerismo, anunció en conferencia de prensa la presentación de cinco proyectos de ley que tienen que ver "indirectamente" con el Presupuesto.

El primer proyecto refiere a la idea de fusionar el Banco Hipotecario ( BHU ) con el Banco República ( BROU ), una idea presentada en la pasada administración, pero que no fue votada .

"Hoy el Banco República está dando créditos inmobiliarios y créditos hipotecarios. Entonces nos parece de toda lógica fusionar los dos bancos del Estado de modo tal de potenciarlos ", aseguró.

ENTREVISTA Álvaro Danza no ve "inconveniente" mantener turnos en mutualistas, pero que está "full life, todo el día con la cabeza en ASSE"

Ministros preocupados por plata, el relevo de Heber y la oposición a ciegas en la Jutep

Otras dos propuestas están relacionadas particularmente al Correo y a la Administración de Ferrocarriles del Estado ( AFE ), dos organismos que cuentan con un "subsidio enorme" del Estado.

En cuanto al Correo, el proyecto buscaría transformar el organismo en "persona jurídica" de Derecho Público no estatal.

Según Heber, la iniciativa busca brindarle la posibilidad al Correo de poder asociarse con otras empresas, aumentar su efectividad y que se logre "reducir" los subsidios pagados por el Estado, que alcanzan los U$S 30 millones.

En AFE, que cuenta con subsidios del Estado de U$S 30 millones, la propuesta consistiría en incorporarla a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y así reducir costos.

"¿Qué sentido tiene tener un ente autónomo que está generando otros U$S 30 millones de subsidios?", dijo.

Finalmente, Heber presentó dos proyectos que "tienen que ver con el ciudadano, con la gente".

Uno de ellos, el "silencio positivo de la administración", que entra cuando existe una inacción por parte de algún órgano público para con la gente.

"¿Qué significa el silencio positivo? No ser rehenes los ciudadanos de la ineficacia del Estado. El Estado tiene que tener plazo para contestar al ciudadano en cualquier trámite", explicó.

El último planteo consiste en establecer una "suerte de crédito fiscal para el ciudadano". Es decir, proponen que los créditos a favor de los proveedores del Estado serán convertidos a unidades indexadas y abonados mediante la entrega de Certificados de Crédito.

"El Estado debe, se atrasa, y no paga intereses cuando se atrasa, pero al mismo tiempo cobra. Y si mañana una empresa o un empresario mediano, un pequeño empresario, por no le paga a los distintos organismos públicos, no puede ser que el Estado le esté cobrando multas y recargos porque se atrasa cuando él es el culpable de que no pueda pagar sus obligaciones", destacó.