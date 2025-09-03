Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / LIBRETA POR PUNTOS

Gobierno decretó la creación de la libreta por puntos: qué pasa en caso de cometer infracciones y con cuántos puntos se empieza

Este sistema se implementará en su "totalidad" en un plazo máximo de 24 meses desde la aprobación de este decreto

3 de septiembre 2025 - 15:31hs
Gobierno decretó la creación de la libreta por puntos

Gobierno decretó la creación de la libreta por puntos

Tras la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, el gobierno decretó la creación del Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos o libreta por puntos.

De acuerdo con texto del decreto, el nuevo sistema comenzará con un saldo inicial de puntos, los que se "perderán" al cometer ciertas infracciones y se "recuperarán" mediante el Programa de Recuperación de Puntos, el que se crea a partir del decreto. Además, se conformará una Comisión de Seguimiento de la Gestión Integrada del Permiso Nacional de Conducir por Puntos.

Cada conductor que tramite por primera vez el Permiso Único Nacional de Conducir iniciará en el sistema con 8 puntos.

Más noticias
El exalcalde de Isidoro Noblía
FISCALÍA

Cerro Largo: detuvieron al exalcalde del municipio que vendía libretas de conducir; hasta el martes fue encargado de la Policía Municipal

Favio Freire
CERRO LARGO

Libretas de conducir en Cerro Largo: Justicia no imputó a excalcalde porque se descompensó y está internado

En caso de que los titulares de las libretas pasen dos años sin infracciones de tránsito, sumarán cuatro puntos. En caso de que sean tres, se agregarán dos puntos más.

El decreto aclara que cada conductor puede llegar a un máximo de 15 puntos pasados los tres años sin ser sancionados por faltas en el tránsito.

De manera "excepcional" quienes cuenten con un permiso vigente, iniciarán dentro del sistema con 12 puntos.

Las infracciones, dependiendo de su gravedad, conllevarán desde una quita total de puntos hasta una quita de dos puntos:

  • Conducir bajo los efectos de alcohol u otras drogas: quita total de puntos.
  • Negarse a la prueba de alcohol u otras drogas: quita total de puntos.
  • Participar en competencias vehiculares no autorizadas: quita total de puntos.
  • Conducir manipulando teléfono celular: quita de 6 de puntos.
  • Conducir al doble o más de la velocidad permitida: quita de 6 de puntos.
  • Sin el PUNC habilitante para la categoría del vehículo que conduce: quita de cuatro de puntos.
  • Exceso de velocidad que supere 30 km de la velocidad permitida sin alcanzar el doble de la velocidad máxima permitida: quita de cuatro de puntos.
  • No usar cinturón de seguridad: quita de dos de puntos.
  • No usar casco: quita de dos de puntos.
  • Menor 12 años en asiento delantero: quita de dos de puntos.
  • Menor 12 años sin Sistema de Retención Infantil: quita de dos de puntos.

La quita de puntos, según se expone en el documento, se registrará de forma "inmediata" a que se culmine el procedimiento administrativo pertinente.

Los conductores que hayan cometido faltas recuperarán puntos tras permanecer cierto tiempo sin cometer infracciones y mediante cursos de recuperación de puntos:

  • Por tiempo transcurrido: Si en los 2 años siguientes a la última infracción que quite puntos no se cometieran nuevas Infracciones, la persona recuperará automáticamente puntos hasta el saldo de 12 puntos.
  • Mediante cursos de recuperación de puntos: De manera voluntaria si la quita de puntos no alcanza o excede su saldo. En este caso, se obtendrán 6 puntos, hasta un tope de los puntos perdidos. Estos cursos se podrán realizar una vez por año. De manera obligatoria para los conductores que hayan alcanzado o excedido su saldo.

Este sistema se implementará en su "totalidad" en un plazo máximo de 24 meses desde la aprobación de este decreto.

Temas:

Gobierno libreta por puntos Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h
INVESTIGACIÓN

Pericia concluye que la moto que atropelló Rafael Villanueva circulaba con la luz trasera rota; el conductor de TV iba a más de 100 km/h

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío: meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay
TIEMPO

"Hacía casi 20 años que no teníamos un invierno tan frío": meteorólogo adelantó cuándo comenzará a subir la temperatura en Uruguay

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos