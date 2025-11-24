Dólar
/ Nacional / ACCESOS

Habilitan el tránsito por debajo del puente de los accesos a Montevideo hacia el oeste

El 14 de julio, un camión que circulaba con exceso de altura chocó contra el puente ubicado en los accesos a Montevideo

24 de noviembre 2025 - 8:06hs
20250716 Accidente en los accesos a Montevideo, un camion choco contra el puente de Bvar. Artigas.
Foto: Inés Guimaraens

El tránsito por debajo del puente de los accesos a Montevideo, en la senda que va hacia el oeste, quedó habilitado este lunes a las 07:00, luego de más de tres meses de obras que comenzaron tras el impacto de un camión contra la estructura en julio.

La reapertura marca un paso clave en el proceso de normalización de la circulación vehicular en una de las principales vías de ingreso y salida de la capital. La habilitación se concretó sin inconvenientes y con presencia de operarios retirando las barreras que impedían el paso.

Un accidente que alteró el tránsito por más de tres meses

El 14 de julio, un camión que circulaba con exceso de altura chocó contra el puente ubicado en los accesos a Montevideo. Como consecuencia del impacto, el tránsito por debajo de la estructura debió cerrarse parcialmente y se implementaron desvíos a gran escala.

Las obras de reparación comenzaron el 15 de agosto bajo la coordinación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Policía Caminera. Durante este tiempo, las autoridades ejecutaron cambios semafóricos, señalizaciones adicionales y desplegaron personal inspectivo para redirigir el flujo vehicular.

Desvíos y próximas etapas

Desde que comenzaron los trabajos, el tránsito saliente desde Montevideo hacia el noroeste fue desviado por rambla Baltasar Brum, Convenio, bulevar Artigas y Ruta 1. Estos desvíos comenzarán a desactivarse gradualmente en los próximos días, a medida que la circulación se normalice.

Por otra parte, las autoridades informaron que el tránsito sobre el puente —en la conexión entre bulevar Artigas y los accesos a la Ruta 1— permanecerá inhabilitado durante unas tres semanas más, hasta que concluyan las tareas pendientes de reparación en esa sección.

