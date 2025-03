Joven con una "chapa" expuesta en su cuerpo denuncia desatención por parte de ASSE en video de youtuber argentino

“Nunca me avisaron que tenía la operación coordinada”, cuestionó Agustina, quien se presentó en el INOT pasada esa semana, pero le respondieron: “Tenías la operación para tal día y el médico te dio de baja de ASSE”.

Agustina asegura que su cuerpo rechazó la placa desde un primer momento y que la herida nunca cicatrizó del todo. Revela, además, que tras la falta de respuesta en el INOT acudió al Hospital Maciel, donde le dijeron que el caso debía resolverse en el prestador de salud estatal.

Volvió al INOT, pero le indicaron que debía recoordinar la operación y que “iba a demorar un poquito”. Desde entonces, no recibió novedades.

Meses después quedó embarazada y, al pensar que la anestesia podía afectar su embarazo, no volvió a insistir con la operación. “En ningún momento” le mostró la placa a los médicos ni durante el embarazo ni en el parto, que ocurrió en el Hospital Pereira Rossell hace tres meses.

Hoy, Agustina denuncia que la placa le genera complicaciones: “No tengo movilidad en el brazo. Solo del codo hacia abajo”. Asegura que no puede moverlo “ni para arriba, ni para abajo” desde el día del accidente.

“Estoy buscando que me saquen esta chapa porque es molesto. Cada vez que me levanto, me queda intenso el brazo y se me calienta”, agregó. “No puedo trabajar, ni hacer nada con el brazo este”.

Su madre, Nancy, aseguró que “le hicieron una mala praxis porque es una chiquilina que tiene la chapa ahí, salida para afuera, no cerró nunca... Tiene la piel abierta”. Además cuestionó la respuesta del INOT: “Un hospital público dándole de baja a una persona. ¿Me explico? Creo que no es por ahí”.

Hasta ahora, ni Agustina ni su madre han realizado una denuncia formal en ASSE o en la Policía. “Lo que quiero es que tomen conciencia de qué hicieron y que le arreglen el brazo. Tiene una nena chiquita, y quiero que cuando cumpla el año le vea el brazo bien”, sostuvo Nancy.

Desde ASSE, según indicó El País, no cuentan con detalles del caso. En el INOT, tanto funcionarios como la dirección afirmaron no recordar el episodio, justificándose en la alta demanda del centro.