La anécdota casi desconocida del gol de Diego Aguirre con Peñarol al América de Cali en la Copa Libertadores 1987: el gol llegó porque fue a pegarle a un rival

Entonces, Fantino le dijo a Aguirre que en ese momento fue a "buscar lo momentáneo de la venganza" y se encontró con "lo eterno de la gloria", y agregó: "V os le fuiste a pegar una trompada al defensor y te rebotó la pelota". "Me da no sé qué contarlo, pero es la verdad", respondió Aguirre.

"Nosotros jugamos en Colombia el primer partido, donde perdimos 2-0. Ganamos 2-1 en Montevideo también faltando 3 minutos. Vamos al tercer partido y el reglamento decía que si ganaba América de Cali había alargue, pero si se mantenía el 0-0 eran ellos los campeones porque tenían un gol más de diferencia. Se dio esa situación de que recibí un golpe al comienzo del partido y entonces, me lo guardé, no reaccioné . Cuando sentí que el partido estaba perdido, es que pensé la venganza . Porque miro el reloj e iba el segundo alargue, 14 minutos" , recordó.

En ese intento de ir a golpear al rival, Aguirre se encontró con la pelota que terminó en el gol de Peñarol: "Si no hubiera pensado así no era gol, porque yo no estaba en mi lugar. Yo era centro delantero, tendría que estar en el área, faltaba un minuto. Estaba en otra cosa yo. No estaba en el área esperando la última pelota, estaba 20 metros para afuera".

El exjugador reconoció que todavía siente el "éxtasis" de ese momento. "Trato de controlar mis emociones, pero escucho determinados relatos o situaciones y me dan ganas de llorar, o lloro", valoró.

Repasá la entrevista completa de Diego Aguirre en el ciclo Diálogos en Montevideo: