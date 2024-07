Felicidad en Peñarol por haber renovado contrato con un jugador titular del equipo de Diego Aguirre

Peñarol, de a poco, también se prepara para lo que será la serie ante The Strongest por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Se trata de un rival de mucho cuidado, no solo por lo futbolístico, sino también, por la tremenda ventaja que tiene al jugar de local en los 3.600 metros de altura de La Paz.

En ese contexto, Diego Aguirre no deja nada librado al azar y ya contrató el pasado martes al delantero Facundo Batista, como informó Referí.

20240514 Penarol's defender Lucas Hernandez celebrates after scoring during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Uruguay's Penarol and Brazil's Atletico Mineiro at Campeon del Siglo Stadium in Montevideo on May 14, 2024. DAN

Lucas Hernández y Maximiliano Silvera, jugadores de Peñarol

Foto: Dante Fernández / AFP