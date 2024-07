El juvenil de Peñarol que se despidió del club y probará suerte en el ascenso de Paraguay

Peñarol sub 20 levanta el trofeo de la Copa Libertadores de América 2022 @OficialCAP

Se trata de un zaguero generación 2003 (20 años, cumple en julio), de 1,85 metros de estatura, que fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 de 2022 con Peñarol, en Ecuador.

Ese mismo año jugó la final de la primera Copa Intercontinental sub 20 , contra Benfica, en el Estadio Centenario. Fue titular porque Pablo López se había desgarrado en la preparación.

"Difícil despedirse del club que me vio crecer y me crio durante 8 años y medio. Sabor amargo por no cumplir el sueño de debutar en Primera, pero volveré y lograremos muchas cosas. Orgulloso de quedar en la rica historia de las formativas", expresó el futbolista en su cuenta de X.