"La democracia se honra votando, no sorteando": Schipani presenta proyecto por empates en cargos electivos

"Actualmente, el ordenamiento jurídico nacional no contempla un procedimiento específico para resolver los empates en estas instancias decisivas. Ante esa omisión legal, la Corte Electoral ha resuelto, en recientes procesos electorales, definir los empates mediante el mecanismo del sorteo ", señala el representante.

"No parece razonable" que quien deba asumir uno de estos cargos sea elegido por un "acto de suerte" y no por una nueva instancia de votación ciudadana. "Esta situación no solo erosiona la legitimidad de la autoridad electa, sino que puede generar desconfianza, frustración o descreimiento en el sistema democrático", agrega.

La iniciativa que presenta el diputado "propone una salida institucional más justa, participativa y republicana: en caso de empate, debe convocarse una nueva elección entre los candidatos que hubiesen obtenido igual cantidad de votos".

"Será nuevamente el pueblo —única fuente de soberanía en una democracia representativa— quien defina con claridad al vencedor", subraya.

De esta manera, Schipani entiende que la propuesta "reafirma el valor de la competencia electoral como herramienta de deliberación pública".

"Convocar nuevamente al electorado no debe ser visto como un obstáculo, sino como una oportunidad de reafirmar el compromiso ciudadano con el sistema democrático y de otorgar mayor legitimidad al futuro gobernante", justifica el representante.

El diputado resume diciendo que, en definitiva, este proyecto de ley "busca consolidar la confianza en la democracia, asegurando que todos los cargos electivos sean definidos por el pueblo, mediante el voto, y no por el azar. Porque en una república, la voluntad popular no se sortea: se expresa y se respeta".

La elección de alcalde en San Bautista

El municipio de San Bautista del departamento de Canelones tuvo uno de los conteos de votos más infartantes de toda la elección del pasado domingo, es que en esa localidad empataron el candidato blanco y colorado que se disputan la alcaldía.

Una de las listas blancas que se presentó obtuvo 857 votos, misma cantidad que la lista colorada. Ambas candidaturas compitieron dentro del lema de Coalición Republicana, más abajo quedó el Frente Amplio con 547 votos a sus alcaldes.

El candidato blanco más votado es Roberto Siriani, quien buscó su reelección por la lista 900-V. Mientras que el candidato colorado Joaquín Farina por la lista 1025-V lo igualó en cantidad de votos.

Distintos ministros de la Corte Electoral fueron consultados por El Observador sobre cómo iban a resolver quien sería el nuevo alcalde de San Bautista. La ministra Ana Lía Piñeyrua respondió que "no hay un mecanismo legal" para solucionar la cuestión.

En la tarde de este sábado, la Corte resolvió que se iba a solucionar de la misma forma que ya se hizo en otros casos, como por ejemplo en San Javier (Río Negro) en 2015 y en Aguas Corrientes (Canelones) en 2010.

El presidente de Corte, Wilfredo Penco, contó como será el procedimiento para determinar el nuevo alcalde por medio del azar.

"Implica el ingreso de las dos hojas de votación que están en juego en la urna y la que se retire primero será la que corresponderá al presidente del concejo municipal electo, es decir a quien será el alcalde de San Bautista", dijo Penco en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.