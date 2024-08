Lacalle Pou vetó polémico artículo de Cabildo Abierto en Ley de Medios sobre "imparcialidad"

Desde Presidencia informaron que el veto estaba escrito desde hace un tiempo y que en este momento está siendo firmado por ministros para que ingrese en las próximas horas al Parlamento. Desde Torre Ejecutiva transmitieron que "se entiende que los ministros de Cabildo Abierto puedan no firmar el veto".

LEY DE MEDIOS Manini Ríos no cree que Lacalle Pou vete artículo de Ley de Medios que pide "información imparcial": "Pide es que los medios no mientan"

Sin embargo, una vez transcurridas las internas, los colorados cedieron y confirmaron que darían luz verde a la nueva Ley de Medios "con la convicción" de que Lacalle Pou firmaría el veto. Cabildo Abierto, por su parte, respaldó la iniciativa esgrimiendo su confianza en que el mandatario no vetaría esa disposición.

Comunicación "imparcial"

El artículo en cuestión establece que "los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada". La ley votada esta madrugada extiende la obligación de asegurar estas condiciones a "todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término".

La redacción motivó cuestionamientos del Frente Amplio, de los propios socios de la coalición, de periodistas de televisión y radio, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre varias otras organizaciones, bajo la premisa de que cercenaba el derecho a la libertad de expresión.

Manini Ríos había afirmado que esa redacción solo puede molestar a "alguien que este dispuesto a no informar la verdad". "No veo la manija por un artículo que lo único que pide es que los medios no mientan, que digan la verdad", había dicho horas atrás al periodista Leonardo Sarro.

La Ley de Medios, finalmente votada por los diputados de la coalición en la madrugada de este jueves, era la última gran iniciativa del Poder Ejecutivo para esta legislatura que aún no había logrado el visto bueno del Parlamento.