Murió una pasajera que iba en el ómnibus de Cutcsa que chocó y terminó en la playa de Pocitos

Cruzó el cantero de la avenida y sobre el final, llegando a la Rambla, atravesó el muro de la vereda y terminó en el agua.

Iban 15 pasajeros a bordo (que terminaron con lesiones de distinta gravedad) y el chofer, un hombre de 65 años. De los 15 hay cinco que permanecen internados.

El conductor estuvo internado en CTI luego del accidente, pero días después fue trasladado a cuidados intermedios, donde Prefectura logró tomarle declaración.

DIjo que había entrado a su turno el sábado 26 de octubre a las 04:24 en la Planta Añón, que salió expreso a la terminal en Punta Carretas a las 06:10 y continúo el circuito a la Ciudad Vieja.

A partir de ese momento dijo que no recordaba nada hasta que despertó en CTI.

El video de una cámara de seguridad interior del ómnibus muestra al conductor con las manos en el volante y accionando la consola a su derecha (donde esta la caja de cambios del ómnibus automáticos).

En esos breves segundos antes del accidente, una mujer se acercó a pedirle que frenara y también un hombre, aunque el conductor no respondió y solo hizo un gesto con su mano.

La postura de Cutcsa

Juan Salgado, presidente de la empresa Cutcsa, que hasta el jueves no se pronunció sobre el accidente, descartó que haya habido un problema con los frenos del vehículo.

"No existe la posibilidad de que se pueda quedar sin frenos, sin activar todas las alternativas que hay", dijo Salgado en entrevista con La Pecera de Azul FM.

"En los ómnibus automáticos, la caja de cambios, vienen con un mecanismo llamado retarder, que cuando uno no quiere usar el freno y no tiene que frenar bruscamente basta con levantar el pie del acelerador para que el coche, de forma gradual, empieza a frenar. Ese botón de retarder no está a la derecha del conductor, está a la izquierda", aseguró.

"Esta es la duda que tenemos todos, la cabecita, no sabemos qué pasó. Este hombre es casi que cero falta. Algo le pasó. Pero no porque tuviera ninguna antecedente. ¿Más simpático o menos? ¿Se llevaba bien con algún compañero o no? Bueno. ¿Era más cascarrabias? Hay choferes que son así. Me gustaría que la Justicia dictamine", agregó.