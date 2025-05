"No es ético que continúen cobrando": Sandra Lazo anunció que cortarán haberes a exmilitares prófugos por delitos de lesa humanidad

"Vamos a tomar medidas para que esa situación bochornosa no continúe. Son pequeñas acciones que no faltarán voces por allí que digan que viene desde el rencor ", dijo.

Para Lazo, esta medida viene desde el "amor" que ponen todos y desde el "amor" a la propia institución militar y a las nuevas generaciones que la integran que "no tienen por qué cargar las mochilas de quienes a través de pactos o a través de cobardías, hoy no están diciendo la verdad".

"Nos parece que se está yendo una generación sin conocer la verdad", dijo y aseguró que la "verdad" está "oculta".

"Cada vez que aparecen huesos, cada vez que se abre una fosa, cada vez que llega una información, la verdad está allí", aseveró.

Según la ministra, aquellos que le dicen que no debe buscar en ciertas puertas porque no va a encontrar nada, "no tienen conocimiento", en todo caso, de la verdad.

"Por lo tanto, en esas puertas que a mí me dicen que no debemos buscar porque no vamos a encontrar nada, yo diría que no tienen conocimiento", sostuvo.

Lazo participó este miércoles de la presentación del plan de acción de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.