Orsi dijo a legisladores del FA que muchos de los que celebraron su triunfo "van a festejar dos veces" si gana un blanco en su departamento

El presidente de la República habló no más de diez minutos y abrió el micrófono para quien quisiera tomar la palabra. Yamandú Orsi se ganó este lunes el elogio de los legisladores del Frente Amplio con una convocatoria a la residencia de Suárez y Reyes para ponerlos a tiro de los primeros pasos de su gobierno con la promesa de que no iba a ser la última; tanto que uno de los diputados bromeó con que iba a ser el primer mandatario frenteamplista en invitar a las bancadas a la estancia de Anchorena para analizar el Presupuesto.

Las intervenciones, muchas de ellas teñidas por el clima de campaña para la departamentales del 11 de mayo, se extendieron por más de dos horas hasta que el presidente hizo el cierre. Varios legisladores juegan su propia contienda en sus departamentos y en el Frente Amplio no falta el optimismo de quienes confían en reeditar el escenario de 2005, cuando el partido del recién consagrado presidente Tabaré Vázquez ganó ocho intendencias y alcanzó departamentos hasta ese entonces impensados, como Treinta y Tres.

Sin embargo, Orsi puso en tela de juicio que las departamentales y municipales de mayo vayan a significar “un antes y un después” para el nuevo gobierno progresista. El exintendente de Canelones insistió en que los resultados de octubre –cuando la fórmula frenteamplista se impuso en 12 departamentos– y de noviembre –en la que ganaron en cinco departamentos– no van a repetirse en mayo.

En esa misma línea, el presidente incluso le bajó el perfil a la posibilidad de que el Frente se imponga en varios departamentos o solo termine gobernando Montevideo y Canelones.

La visión de Orsi responde a un discurso que mantiene desde hace años como intendente de Canelones. "Hay toda una forma de hacer política que no está en los manuales y tiene que ver con la relación personal", decía a El Observador en 2022 cuando ya se perfilaba como presidenciable. "Que los partidos 'de ideas' –como en el siglo XX se llamó a los de la izquierda– a veces no le ven la importancia. Hay quien pueda decir que esto tiene que ver con el caudillismo y el clientelismo, pero decenas de miles de uruguayos votan al FA en lo nacional, y en lo departamental se ponen la camiseta del Partido Nacional. No es que sean pasteleros, es que conectan de manera distinta".

En paralelo a la reunión de este lunes, el Frente Amplio tiene previsto que buena parte del gobierno –salvo por quienes, como el presidente de la República, tienen inhibición constitucional– salgan a hacer campaña por las departamentales, desde los ministros de Estado hasta el secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez.

Mientras tanto, el sociólogo Agustín Canzani coordina desde la Huella de Seregni para que cada departamental de la coalición de izquierda tenga al menos una encuesta de opinión pública para enfrentar la campaña. La fuerza política confía en recuperar las intendencias de Paysandú, Rocha y Río Negro, y hasta pelear con chances reales en San José y Durazno.

Los 63 compromisos

Como lo había hecho en el Consejo de Ministros, Orsi presentó ante los senadores y diputados frenteamplistas los 63 compromisos de su gobierno asumidos durante la campaña. El equipo de Presidencia de la República –integrado también por Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz – aseguró que va a estar garantizado el financiamiento para llevarlas a cabo.

"La situación que nos encontramos, sin duda, es un poco peor de lo que pensábamos", sostuvo a la salida del encuentro el senador del MPP y coordinador de bancada, Daniel Caggiani.

El Frente Amplio tiene previsto salir a instalar el relato en torno a la herencia del gobierno anterior una vez que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, concurra el miércoles a la comisión de Hacienda de Diputados para dejar negro sobre blanco cuál es el legado de la administración de Luis Lacalle Pou. El coordinador de la bancada frenteamplista en la Cámara de Representantes, Mariano Tucci, declaró que allí pretenden averiguar “cuál es el punto cero” sobre el que comenzarán a trabajar.

Pese a la cautela del nuevo gobierno para hacer anuncios hasta no tener el panorama completo, algunos legisladores hicieron hincapié este lunes en “las expectativas de la gente” respecto a las medidas que puedan tomar y llamaron a implementar desde antes de la ley de Presupuesto algunas mejoras en temas urgentes como en la provisión de medicamentos.

Durante la reunión en la barbacoa de Suárez y Reyes también hubo menciones a las amenazas de bomba registradas en las últimas semanas. El senador del Partido Socialista, Gustavo González, planteó que le “preocupa” porque “desestabiliza a la ciudadanía”, al tiempo que “Pacha” Sánchez hizo mención a las 104 alertas de ese tipo que se realizaron el año pasado sin que llegaran a tener tanta difusión.