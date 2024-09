"Somos argentinos sin intensidad": Orsi habló de la importancia de la inversión argentina en Uruguay durante un evento con empresarios en Buenos Aires

En otra parte de su discurso en el evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Orsi pidió "potenciar y mejorar el Mercosur". Destacó la importancia de que haya una "flexibilización" que permita que Uruguay se conecte "con el mundo".

"A nosotros se nos presenta la necesita de negociar con productos, de jugar, al borde de nuestros compromisos con el Mercosur", señaló, pero dijo que "el ideal sería insertarnos al mundo, no a contrapelo del Mercosur, sino a través del Mercosur".

Orsi viajó a Buenos Aires con su jefe de campaña, el senador Alejandro "Pacha" Sánchez, y con el economista Gabriel Oddone, a quien se apunta como posible ministro de Economía si gana el frenteamplista.

Yamandú Orsi este miércoles 18 de setiembre en el evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción

Como contó la última edición de Galleta de Campaña, López Mena suele armar este evento en todos los ciclos electorales. En algunas ocasiones, incluso, le ha dado su bendición a un candidato, como cuando en 2019 dijo que Luis Lacalle Pou era una "esperanza para Uruguay".

Lacalle Pou, como Orsi este miércoles, habló durante el evento.

Aunque el exintendente de Canelones viajó también para reunirse con empresarios argentinos, pero no con políticos, por lo menos no públicamente. "No nos vamos a regalar", respondieron desde el comando de Orsi a El Observador ante la pregunta de si se mostrarían con algún político argentino.

El candidato frenteamplista viene de presentar sus 48 "prioridades para gobernar" en la Plaza de Toros de Colonia.

Las medidas se dividen en tres ejes: estabilidad económica y crecimiento, cuidado y protección social, y mejora de la seguridad.