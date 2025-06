Orsi sobre relocalización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú: algo que "no es tan determinante" pero podría generar problemas "nada menos que con Argentina"

"Un detalle que no es tan determinante para el proyecto, no puede generarte un problema nada menos que con Argentina", expresó Orsi, aludiendo a la importancia de manejar con cautela estos temas. El presidente también recordó que en el pasado hubo situaciones que podrían haber sido mejor gestionadas con el país vecino: "Nos pasó con un par de cosas con Argentina". Mencionó, por ejemplo, el caso de un puerto en Soriano con destino a la producción paraguaya, destacando que "no se habló lo suficiente" en su momento y que, a veces, es necesario conversar directamente con los gobernadores para evitar malentendidos: "No te dicen que no, te dicen vamos a hablar".