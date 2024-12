Orsi y Cosse aclararon sus contradicciones sobre el TLC con China: "Es un tema de percepción"

Carolina Cosse y Yamandú Orsi en la conferencia de este martes en el Hampton by Hilton

La polémica se generó luego de una reunión que mantuvo Cosse en el Parlamento con el embajador de China , Huang Yazhong, en la que se analizó el tema . A la salida del encuentro, la vicepresidenta electa afirmó en rueda de prensa que para los chinos el TLC "no pasó de moda".

" Para ellos no pasó de moda ", declaró la exintendenta de Montevideo. Sin embargo, horas después el presidente electo consideró que los TLC sí pasaron de moda y apostó por otras herramientas de integración . " Hoy los TLC no están de moda ", dijo.

Consultada ahora por sus dichos –luego de reunirse mano a mano con el presidente electo–, Cosse respondió: "Yo estuve con el embajador de China, sé lo que hablamos. El tema de pasar o no pasar de moda no lo agregué ni yo ni el embajador. Lo agregaron ustedes (por los periodistas)".

Ante la aclaración de que había formado parte de sus declaraciones, insistió: "Porque ustedes me preguntaron".

Luego insistió en que todo era un "tema de percepción".

Carolina Cosse llegando al hotel Hampton by Hilton en Paso Carrasco para reunirse con Yamandú Orsi.jpeg Carolina Cosse llegando al hotel Hampton by Hilton en Paso Carrasco para reunirse con Yamandú Orsi Inés Guimaraens

Unos segundos antes, también sobre este tema, la vicepresidenta electa había pedido no "entreverar los tantos" y pidió a los periodistas que controlaran "un poco la creatividad".

"Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en todos los temas de fondo y los temas de forma serán llevados adelante por quien corresponda. Desde el Parlamento se van a apoyar todos los temas que sean favorables para Uruguay. Por supuesto que los temas de forma de cómo llevar adelante la política internacional lo van a llevar adelante el presidente y el canciller y desde el Parlamento le daremos todo el apoyo", argumentó.

Orsi, en tanto, se limitó a agregar que para él hoy se habla "menos de eso", por los TLC, y más "de otras cosas". "Capaz que nos sorprendemos y en un mes generamos una... Como dijo Carolina recién: en temas de fondo estamos de acuerdo", sostuvo.

Cumbre del Mercosur y Javier Milei

Por otra parte, Orsi se refirió a la próxima Cumbre del Mercosur, que se celebrará este 5 y 6 de diciembre en Montevideo, y a la que asistirá invitado por el presidente Luis Lacalle Pou.

Uno de los temas que estará sobre la mesa será la posibilidad de concretar el acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea, que lleva 25 años de negociación.

Sobre el tema, Orsi dijo que no sabe "qué va a pasar" y que hay "mucha expectativa".

Consultado sobre la posibilidad de encontrarse con Javier Milei en la cumbre, Orsi aseguró que ese intercambio se dará durante el evento.

"No teníamos ninguna reunión bilateral planteada. Se verá, se verá", aseguró sobre un mano a mano con su futuro par argentino.

"Lo que tiene que pasar es la mejor relación con el gobierno argentino porque los gobiernos pasan, los Estados quedan y los pueblos quedan. Si a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien. Y más allá de los partidos, las tendencias, la relación entre los presidentes y los Estados tiene que ser la mejor posible", remarcó.

La reunión con Gustavo Petro

Desde el comando de Orsi anunciaron a los periodistas que este miércoles, a las 18:00, el presidente electo se reunirá con el colombiano Gustavo Petro.

Sobre este tema también fue consultado en rueda de prensa, aunque Orsi se mostró sorprendido por la confirmación del encuentro.

"Se acaba de confirmar que mañana se va a reunir con el presidente Petro, ¿cuáles son los planteos que se hacen directamente con Colombia?", preguntó un periodista presente en la conferencia de prensa.

La respuesta de Orsi, sin embargo, fue que había "varios presidentes" que querían reunirse.

"Te acabas de enterar de la reunión por él", acotó entonces Cosse a las risas.

"Mañana de tarde podría ser una oportunidad y me encanta. Va a estar el presidente de (Luis) Arce, la idea es encontrarnos en algún momento. Mañana de tarde quizás sea el mejor momento. No llevo nada formal, simplemente es un intercambio, conocer. Veremos qué es lo que surge de la reunión, si es que se puede concretar porque no sé tampoco la hora de llegada de él", cerró Orsi.