Paganini afirmó que situación en Venezuela "es desesperante" y que el régimen de Maduro "está recurriendo a su peor cara"

" El régimen intentó un fraude, quedó clarísimo, no salió de eso y ahora lo que está haciendo es represión, persiguiendo, deteniendo y haciendo desaparecer gente. Hay muertes en las calles ", aseguró Paganini este martes en rueda de prensa.

"Esperamos que el gobierno venezolano entre en razón, se dé cuenta que está aislado internacionalmente, que no tiene el apoyo de su gente, que su población no lo votó y en lo posible que se abra un camino de transición democrática cuanto antes ", concluyó.

En las últimas horas, la lider de la oposición venezolana, María Corina Machado, propuso avanzar hacia una "transición negociada" a Nicolás Maduro. "Hemos ratificado múltiples veces que estamos decididos a garantías, salvoconductos e incentivos para la parte involucrada, en este caso el régimen que fue derrotado", afirmó a CNN.

Machado a su vez rechazó la posibilidad de repetir las elecciones a fin de año. La opositora planteó que le iba a ofrecer a Nicolás Maduro la posibilidad de una "transición negociada" del poder tras las elecciones, según dijo en una entrevista con AFP.

"No está en condiciones de negociar nada, no es ni candidata, no es nada, ¿presenta las condiciones a quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, el órgano rector, vencedor Nicolás Maduro Moro, acatado por las venezolanas y los venezolanos", respondió el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello en rueda de prensa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos, aunque no publicó el detalle del escrutinio alegando su sistema fue jaqueado.

La oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó la elección con el 67% de los votos y presenta como prueba un sitio web con copias de más del 80% de las actas escaneadas.