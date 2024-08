Por qué Uruguay decidió reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela

Si bien Uruguay se sumó a esa tendencia, Paganini precisó en una entrevista con Fácil Desviarse de Del Sol que el gobierno técnicamente no reconoce todavía a González como presidente electo, pero sí como ganador de las elecciones del 28 de julio.

" Nosotros creemos que asumir la presidencia electa y demás es un proceso formal que no se dio todavía ", explicó.

En la entrevista el canciller uruguayo explicó la postura del gobierno y dijo que la información era "abrumadora" y permitía concluir que el acto electoral del domingo lo ganó González.

Para Paganini los argumentos son varios: primero que el régimen de Nicolás Maduro no fue capaz, pasados varios días de las elecciones, de mostrar las actas detalladas que ratifiquen el triunfo y, segundo, que la oposición sí fue capaz de hacerlo.

"Por un lado tenemos que la parte oficial deja muchísimo que desear. Pero por otro lado hay un operativo –que diría es propio del siglo XXII y bastante admirable– en el que la oposición digitalizó las actas, están disponibles en la web, la puede mirar cualquiera, nadie ha contestado que sean falsas, permiten verificar su autenticidad con códigos QR, firmas de presidentes de mesa... Todo está ahí presente", afirmó el canciller.

En efecto, la oposición venezolana –liderada por María Corina Machado y el candidato González, reconocido como ganador por varios países– montó un sitio web en el que fue subiendo todas las actas electorales disponibles.

En la tarde de este viernes Machado, que aseguró se encuentra en la "clandestinidad" al temer por su vida y su libertad, anunció que se había alcanzado a escrutar el 100% de las actas. Los números de la elección del domingo, según ese sitio web, arrojan que González venció a Maduro con 7.156.462 votos sobre 3.241.461.

Ofrecemos al mundo la verdad: los resultados detallados de nuestra victoria, que el CNE no presentó en el plazo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.



Ya se puede descargar en la página https://t.co/EfvWk125a7 la base de datos COMPLETA, mesa por… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 2, 2024

La postura de Uruguay en la OEA

Este miércoles en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Uruguay criticó duramente al régimen de Nicolás Maduro.

En ese ámbito internacional fracasó, por no llegar a los votos necesarios, una moción que exigía al régimen venezolano divulgar las actas electorales y que fueran auditadas por organismos independientes. Uruguay fue uno de los países que votó a favor y Paganini fue el encargado de fundamentar el voto.

"Lamentamos que no se ha podido aprobar una resolución sobre este tema en este ámbito. No comprendemos cómo no hay acuerdo sobre temas tan básicos que hacen a la legitimidad democrática. Este organismo debería irse muy avergonzado", dijo en la sesión.