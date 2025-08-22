Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Sábado:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Personas encapuchadas irrumpieron en la casa de un hombre de 81 años y le robaron el auto: la Policía las atrapó en Flor de Maroñas

De acuerdo a la información primaria que manejan las autoridades policiales de Canelones, la rapiña fue Calle 33 esquina Diagonal C, en Bello Horizonte

22 de agosto 2025 - 12:55hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Este viernes dos delincuentes fueron detenidos tras irrumpir en la casa de un hombre de 81 años a quien le robaron el auto, documentos y dinero en efectivo en el balneario de Bello Horizonte, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

De acuerdo a la información primaria que manejan las autoridades policiales del departamento canario, la rapiña fue Calle 33 esquina Diagonal C, en la casa de un hombre de 81 años, donde irrumpieron tres individuos encapuchados que aparentemente no portaban armas de fuego.

Sin embargo, redujeron al octogenario y le exigieron la entrega de dinero y de un automóvil. Los delincuentes se llevaron unos 4000 pesos uruguayos, documentación de la víctima y del vehículo.

Más noticias
Cajero. (Archivo)
CARRASCO

Explotaron un cajero en sucursal del banco Itaú en Carrasco: Banred asegura que robo "fue en vano" porque seguridad funcionó "correctamente"

Policía. (Archivo)
POLICIAL

Condenaron al adolescente implicado en el tiroteo en Toledo que terminó con dos hinchas de Nacional asesinados por un policía

Posteriormente, el departamento de Analítica y Videovigilancia de la Jefatura comenzó con las tareas de seguimiento del vehículo hasta la zona de Flor de Maroñas, donde un hombre y una mujer fueron detenidos por su presunta vinculación en el caso.

Un equipo del área de Investigaciones de la Zona Operacional V trabaja en el lugar y Policía Científica realizará las pericias del auto bajo la órbita de la Fiscalía.

Temas:

hombre auto Flor de Maroñas

Seguí leyendo

Las más leídas

¿El aviso de Inumet es por el temporal de Santa Rosa?
TEMPORAL

¿Santa Rosa?: tras aviso de Inumet por tormentas fuertes, meteorólogos aclararon cuándo ocurrirá el conocido temporal

No se prevén lluvias en Montevideo
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de agosto

Foto de la incautación que hizo la Intendencia de Montevideo
INTENDENCIA

"Acá está pasando algo más que hay que investigar": los miles de medicamentos que incauta la Intendencia de Montevideo año a año

PIT-CNT por situación del sector de la pesca
SECTOR PESQUERO

PIT-CNT informó que embarcaciones salen a pescar con sus "tripulaciones habituales" y llamó a abandonar los "mensajes violentistas"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos