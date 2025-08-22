Personas encapuchadas irrumpieron en la casa de un hombre de 81 años y le robaron el auto: la Policía las atrapó en Flor de Maroñas

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Este viernes dos delincuentes fueron detenidos tras irrumpir en la casa de un hombre de 81 años a quien le robaron el auto, documentos y dinero en efectivo en el balneario de Bello Horizonte, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo a la información primaria que manejan las autoridades policiales del departamento canario, la rapiña fue Calle 33 esquina Diagonal C, en la casa de un hombre de 81 años, donde irrumpieron tres individuos encapuchados que aparentemente no portaban armas de fuego.

Sin embargo, redujeron al octogenario y le exigieron la entrega de dinero y de un automóvil. Los delincuentes se llevaron unos 4000 pesos uruguayos, documentación de la víctima y del vehículo.

Posteriormente, el departamento de Analítica y Videovigilancia de la Jefatura comenzó con las tareas de seguimiento del vehículo hasta la zona de Flor de Maroñas, donde un hombre y una mujer fueron detenidos por su presunta vinculación en el caso.

Un equipo del área de Investigaciones de la Zona Operacional V trabaja en el lugar y Policía Científica realizará las pericias del auto bajo la órbita de la Fiscalía.