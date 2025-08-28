Dólar
/ Nacional / STM

Problemas de conectividad en ómnibus: IM advierte por afectación en aplicación para seguirlos en tiempo real

Los problemas responden a un proceso de actualización del sistema STM, que comenzó en el segundo semestre de 2024 y culminará en diciembre de 2025

28 de agosto 2025 - 9:14hs
Ómnibus del STM.

Ómnibus del STM.

Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo (IM) informó sobre los problemas de conectividad que afectan a los ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), debido a la "inminente baja de radiobases de tecnología 2G de Antel".

De acuerdo a lo informado por la comuna capitalina, la decisión de desactivar la red 2G forma parte de un plan de modernización llevado adelante por la empresa estatal, con el objetivo de reemplazar la infraestructura por tecnologías más avanzadas como 3G, LTE y 5G. Esta transición impacta directamente en la transmisión de datos de los ómnibus del STM, generando inconvenientes en la localización de las unidades en tiempo real, lo que afecta herramientas clave como la aplicación Cómo Ir, las nuevas paradas inteligentes y el monitoreo de la flota.

Varias unidades de Coetc, Ucot, Copsa y Casanova, que prestan servicio en Montevideo y Canelones, perdieron la capacidad de transmitir datos sobre su ubicación y horarios. Este sistema de transmisión es fundamental para planificar los viajes y ofrecer a los usuarios una experiencia eficiente, además de alimentar los datos abiertos utilizados por aplicaciones de terceros y para la información a la ciudadanía.

Actualmente las empresas de transporte, en colaboración con la Intendencia, están trabajando en llegar a una solución definitiva, que está prevista para fin de año, cuando se complete el proceso de sustitución de la red 2G.

Como parte del proyecto de recambio tecnológico en marcha, se está avanzando en la actualización de los equipos a bordo de los ómnibus, con la instalación de nuevas máquinas expendedoras de boletos. Este proceso, que comenzó en el segundo semestre de 2024, culminará en diciembre de 2025, y abarcará la totalidad de la flota de ómnibus de Montevideo. Las nuevas máquinas incorporarán tecnología celular 5G, mejorando la comunicación en tiempo real y ampliando las formas de pago de boletos.

