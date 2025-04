"Racismo religioso": denuncian acto de discriminación por parte de un párroco contra un grupo religioso afro

Durante las caminatas van a la playa "a agradecer al alma de Mae Iemanjá" y visitan una iglesia, donde permanecen unos breves instantes.

"A veces visitan iglesias de nuestra propia comunidad o de otra religión, antiguamente la gente más tradicionalista iba a las iglesias católicas y después al mercado, hacían una compra y volvían a la casa para celebrar un desayuno porque iban en ayunas", explicó.

En este caso el grupo se dirigió rumbo a la iglesia, cuándo estaba "tranquila" para no interrumpir ningún acto. Dentro del lugar realizaron gestos de respeto en sus ropas de "ritual", consistentes en prendas blancas con turbantes blancos.

Al momento de salir del lugar fueron "interceptadas" por personal de la iglesia, que les señaló que para entrar a la iglesia de nuevo debían "sacarse todo eso" -la ropa ritual que llevaban puesta-, ya que supuestamente estaba prohibido llevarla. Tras esto, el Párroco les indicó que llamó a la Policía.

"Creíamos superadas estas situaciones de racismo religioso, que sufrimos además las personas, aunque no tengamos piel oscura, porque es realmente una agresión a la identidad religiosa afro-umbandista", reclamó y añadió que las víctimas sufrieron un trato "despreciativo".

"Toda religión debe ser amor, por definición amor al prójimo, lo diga un libro o no lo diga. La práctica es lo que realmente nos presenta, no los libros, porque se puede escribir muy bonito y predicar muy bonito, pero si después estás llamando a la Policía porque vienen hermanos de otra religión a saludar a tu iglesia en una señal de respeto máximo, creo que no se comprendió nada, ni la prédica de Jesús, ni la de nadie", aseveró.

"Lo triste acá es que la persona agreda el derecho religioso, el ritual de alguien, que simplemente necesita, porque es parte de su liturgia, visitar y rendir respeto a Jesús que para nosotros es Oxalá dentro de una Iglesia Católica, algo que proviene del sincretismo obligado de la época esclavista, aunque siga siendo costumbre devocional", añadió, y manifestó que hubo una forma de "agresión brutal".

Desde la comunidad esperan unas palabras de "conciliación" por parte del cardenal Daniel Sturla y "posiblemente de pedido de disculpas" ante la situación de maltrato y "desprecio" por parte del párroco de la matriz.