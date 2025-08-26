Dólar
El golazo de Pedro con elástica incluida en la goleada del Flamengo por el Brasileirao: mirá el video

Flamengo goleó 8-0 al Vitória por el Brasileirao con un golazo extraordinario de Pedro tras una jugada individual dentro del área

26 de agosto 2025 - 9:06hs

El Flamengo arrolló a Vitória con un histórico triunfo por 8-0, la victoria más holgada en la historia del Brasileirao desde 2003, cuando pasó a disputarse con el formato actual, en el que destacó el golazo de Pedro con una magnífica jugada personal.

Ya a los 3 minutos, el Fla ganaba 2-0, con tantos de Samuel Lino y Pedro. El uruguayo Giorgian De Arrascaeta amplió antes del descanso.

En la segunda parte, un inicio avasallador, con cuatro goles antes de los primeros 15 minutos (dos más de Pedro, otro de Samuel Lino y uno de Luiz Araújo) aumentaron la goleada, que cerró Bruno Henrique de penalti.

El golazo de Pedro para el Flamengo

Antes de los 15 minutos del segundo tiempo, el séptimo gol del encuentro fue en manos de Pedro tras una magnífica jugada individual dentro del área.

De Arrascaeta abrió hacia la izquierda con Samuel Lino quién habilitó a Pedro. El delantero brasileño se puso de frente ante la marca de cuatro rivales y, en un solo movimiento hizo una elástica al mejor estilo de Ronaldinho para quedar cara a cara con el arquero y definir por encima de él.

"Hoy fue inolvidable para mi, este día estará marcado para siempre, pude hacer más de 100 goles en el Maracaná, donde venía de niño, como aficionado. Nunca imaginé realizar este sueño de jugar aquí, marcar goles para el equipo de mi corazón", declaró Pedro.

Con los tres goles marcados al Sport, Pedro llegó a los 102 tantos anotados en el 'nuevo' Maracaná -desde su modernización para el Mundial de 2014-, del que es el máximo goleador.

El Flamengo lidera con un punto sobre el Palmeiras, mientras que el Vitória es el primer equipo en puestos de descenso, con 19 puntos, los mismos que el Vasco da Gama, primero fuera de la zona roja.

