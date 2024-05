Redujeron la prisión preventiva del taxista imputado por abusar sexualmente de una joven de 18 años

El hecho ocurrió el pasado 24 de marzo sobre las 6:00 de la madrugada. La víctima salió de un baile en estado de ebriedad y pidió a un taxista que la llevara al Prado , a una casa en la que ya no vivía hace dos meses.

El hombre también intentó "desbloquear el celular de la víctima con su cara y el Face ID", y se desconoce por qué lo hizo.

A principios de mayo la justicia imputó al taxista por un delito de abuso sexual, y dictaminó que debería pasar 60 días en prisión preventiva. La fiscal de Delitos Sexuales María Sigona había pedido 90 días de preventiva, mientras que la defensa del trabajador apeló la decisión porque entendía que debía pasar menos días en la cárcel.

Los argumentos de Fiscalía para pedir la prisión preventiva para el taxista y la respuesta de Apelaciones

Este lunes Apelaciones falló a favor del taxista y le otorgó 30 días de prisión preventiva, hasta el 13 de junio. Un día antes, la víctima declarará ante la justicia de forma anticipada a través de una cámara Gesell.

La Fiscalía alegó que existen diversos riesgos para la investigación sin la prisión preventiva del conductor. Entre ellas, afirmaron que el hombre manejó el celular de la víctima y "se desconoce qué información pudo haber obtenido".

También indicaron que existe un riesgo de "entorpecimiento" por parte de la dueña del taxi que manejaba el hombre, testigo del caso que reconoció al implicado en las grabaciones. La mujer dijo en primera instancia que estaba "preocupada" porque no tiene cámaras dentro del taxi, pero luego declaró que quería que el taxista "conserve su trabajo, lo cual dista con lo que manifestó y declaró".

La Fiscalía entiende que existe un riesgo de que la propietaria "brinde una declaración no real sobre quién estaba en el taxi o sobre circunstancias vinculadas a quien manejaba".

El tribunal respondió que "no hace falta que el imputado sepa dónde vive la víctima -cuya identidad actualmente no puede decirse le sea desconocida, cuando está nombrada en la solicitud de formalización-, pero no es algo de lo que se tenga certeza ni que le resulte difícil".

Además, indicó que "no toda vez que se aduzca riesgo para la víctima" se debe "privar de libertad al imputado bajo cualquier presunción legal".

Los jueces dictaminaron que "hay elementos de convicción suficiente" sobre la necesidad de que el imputado "se encuentre en prisión al menos hasta que declare anticipadamente la víctima". Por ello fijaron la prisión preventiva hasta un día después de la declaración de la víctima, y expresaron que "una preventiva de un mes más, devino desproporcionada".

"Asociar la duración de la prisión preventiva a los avatares de la investigación…le da el verdadero rol instrumental (cautelar) a este instituto. En la medida en que las exigencias investigativas no requieran de cautela o resguardo tan exigente, la legitimación de esta medida se diluye", concluyó el tribunal.