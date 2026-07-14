"¿Si la empresa tiene trabajo 20 días, por qué te tiene que pagar 26?", gruista de TCP se viralizó en redes

Un usuario de redes sociales, gruista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), se viralizó luego de grabar un video en alusión al conflicto que mantiene el sindicato con la empresa Katoen Natie , que tiene la concesión mayoritaria de esa zona del puerto de Montevideo.

En el video se escucha al hombre calificar como una "locura" lo que está sucediendo en el puerto . "Aparte claro, la empresa está ventilando lo que el sindicato y la gente está pidiendo y ahora a la gente le da vergüenza", dice también.

Y se preguntó: " ¿Si la empresa tiene trabajo 20 días, por qué te tiene que pagar 26? Hay unos contratos, yo hace 20 años estoy ahí y yo tengo un contrato de eso, pero somos muy pocos".

TCP defendió en el Senado su política salarial en medio del conflicto portuario y afirmó que paga hasta 169% por encima de los laudos

Esto último hace referencia a uno de los reclamos del sindicato, que exige para el nuevo convenio colectivo que la empresa asegure 25 jornales mensuales mínimos (en vez de los 13 que rigen hoy). TCP se ha negado a este planteo, porque implica pagarle a los trabajadores haya o no actividad.

#trabajadores #puertodemontevideo #corrupcion #exito sonido original - Dany Martinucci @danymartinucci 4 o 5 veces vi la misma película, la gente sale como pollo sin cabeza a pedir incoherencias y el sector queda expuesto a la opinión pública. Y sabes cómo termina la película? Te voy a dar el nombre así te la imaginas vos solo… “Los juegos del hambre” #mentoria

Además, el sindicato exigió en las últimas semanas el pago de dos partidas mensuales de $ 50 mil a cada trabajador mientras duren las negociaciones.

"Si vos le pedís 50 lucas todos los meses arriba de tu sueldo, un bono, porque si no, es como tipo la sorpresita que te llevas de cumpleaños así, está. Por la sorpresita que te lleva de cumpleaños, así de regalo, por todos los meses que dure la negociación, y vamos a estar 70 años", consideró el hombre.

"O sea, el empresario no te va a regalar la plata. No los estoy defendiendo. Sencillamente es una empresa que hace 25 años que está acá. Y hace 25 años que le da laburo a la gente".