"Sos un político frustrado": Andrés Lima increpó al presidente de Salto Grande durante un evento

"Entonces, cuando me tocó el uso de la palabra lo que le dije fue: 'me alegro de su compromiso, pero le pido que esta vez sí pueda cumplir porque recuerdo que en este mismo lugar, en el mismo evento, hace unos años atrás se comprometió a darle al Rotary Club diez becas y las becas nunca llegaron'", narró el presidente de la Comisión de Salto Grande a El Observador.

Después habló la presidenta del club, Adriana Carballo, y se terminaron los discursos: comenzó el evento en sí.

"Nos damos todos vuelta para ir hacia el centro del salón para empezar con la degustación, y siento que me toman de atrás, que me agarran del cuello de la camisa y me dicen muy bajito: 'hijo de puta, hijo de puta, eso no se dice'. Cuando miro sobre mi hombro, era el intendente", contó Burutarán en la misma línea de lo que informó el medio local Quinto Elemento.

"Me dio un par de golpes a la altura del riñón. No causaron ningún tipo de lesión, pero fue una agresión física. Entonces lo primero que hice fue levantar las manos y decir fuerte: '¡Epa, epa! ¿Qué pasa?' Porque él, evidentemente, me agarró en el borbollón para que pasara disimulado".

Después de quedar "en evidencia", Lima se retiró "rápidamente", continuó Burutarán.

Pero después se le volvió a acercar y lo increpó diciéndole "fracasado político". El presidente de la Comisión Mixta dijo que no respondió a ese comentario y que se fue para evitar un "papelón".

Burutarán no presentó denuncia. "Lo conversaremos con algún profesional. No creo que amerite, pero lo valoraremos", dijo al ser consultado al respecto.

Desde el entorno del intendente, negaron a El Observador que haya habido una agresión física. Señalaron que hubo un intercambio de palabras después de que Burutarán dijera algo en su discurso que entienden que no correspondían al lugar.

Juan José Nieto, coordinador del evento Salón del Vino Fino, se limitó a señalar que hubo un "chisporroteo", pero afirmó que "casi nadie sabe qué pasó", ni siquiera él.

"De las 700 personas, solo los que estaban ahí adelante fueron los que vieron algo. El resto ni se enteró. Pasó desapercibido en el salón. Algunos que estuvieron ahí cerca de la movida dicen que hubo como un empujón y que el de CTM levantó los brazos", dijo en diálogo con El Observador.

"Yo estaba en la parte de la paella y ni me enteré. Nos enteramos hoy de mañana cuando vimos en la prensa ese pedacito".

Martín Burutarán se volvió el presidente de la CTM de Salto después de que Carlos Albisu dejara su cargo por la polémica de las contrataciones directas realizadas por el organismo. Burutarán fue uno de los contratados que luego renunció a su cargo. Sin embargo, siguió como presidente porque el puesto es político.