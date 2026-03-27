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Tatiana Marset no será trasladada a cárcel de máxima seguridad como la mayoría de los detenidos por la causa

Autoridades confirmaron que no existe orden judicial para su reubicación; otros 13 implicados fueron derivados a penales de máxima seguridad

27 de marzo de 2026 9:55 hs
hermanamarset

Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, continuará recluida en el penal cruceño de Palmasola pese al reciente traslado de la mayoría de los implicados en la causa a cárceles de máxima seguridad en Bolivia.

El gobernador del recinto penitenciario, Juan Carlos Corrales, informó que no existe ninguna disposición judicial ni administrativa que ordene su traslado a otro centro carcelario, por lo que su situación se mantiene sin cambios, según consignó el medio local El Diario.

Corrales precisó, además, que otras dos personas vinculadas a la investigación —dos ciudadanos colombianos— también permanecerán en Palmasola, ya que tampoco hay resoluciones que dispongan su reubicación.

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El operativo de traslado se llevó a cabo en la madrugada del miércoles, cuando al menos 13 privados de libertad relacionados con la red de Marset fueron movilizados desde Santa Cruz hacia otros departamentos del país. Según el informe policial, siete fueron derivados al penal de Cantumarca, en Potosí, mientras que el resto fue trasladado a Chonchocoro, en La Paz.

Las autoridades no descartan nuevas medidas en función del avance de la investigación sobre la estructura vinculada al narcotraficante uruguayo, quien enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos.

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