Tras escándalo en Artigas, piden negarles a Pablo Caram y Valentina Dos Santos subsidios por renunciar

"Hasta ahora en el Senado no ha sido tratado. Cuando llegó la renuncia de Valentina Dos Santos a la Cámara ella no pidió el subsidio, pero nada quita que no lo pueda pedir ahora. Perfectamente pueden presentarse pidiendo el subsidio cuando ya hubo condena por un delito contra la administración pública", declaró Rodríguez, quien recordó que también Caram tiene derecho al subsidio en caso de renunciar a la comuna.

El proyecto de ley se aprobó con votos de todos los partidos e ingresó este año a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, pero aún no ha entrado en el orden del día.

Resucitar el proyecto de Adrián Peña

El Partido Colorado también tendrá la derecha para resucitar un proyecto del difunto Adrián Peña para obligar a que todos los ingresos de personal a las intendencias sea mediante concurso o por sorteo en su defecto. El tema resurgió por un planteo del diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, quien publicó en sus redes sociales que "los dos tercios necesarios están en Diputados", por lo que era necesario retomarlo en esa Cámara para que "el Senado lo rediscuta con la evidencia de lo que ha sucedido en Artigas".

"Apoyado", contestó de inmediato el diputado Álvaro Perrone, uno de los referentes de la bancada de Cabildo Abierto.

Cuando la bancada de la precandidatura de Robert Silva intentó retomar la iniciativa –que había fracasado en el Senado ante la negativa en bloque del Partido Nacional– mediante un plebiscito, el tema generó un cisma dentro del propio partido, al tiempo que una minoría mayor a un tercio de la Mesa Política del Frente Amplio bloqueó la posibilidad de avanzar por esa vía, pese a que los sectores de la izquierda que la respaldaban ostentan la gran mayoría de las bancas parlamentarias.

1681851999783.webp Conrado Rodríguez, Germán Coutinho, Jorge Alvear y Adrián Peña llegando a Torre Ejecutiva L. Carreño

En este caso, la idea de retomar el camino legislativo despierta algunos matices en el Partido Colorado, cuya coordinadora de bancada en Diputados, María Eugenia Roselló, dijo a El Observador que aún no lo han conversado y que el planteo de Gustavo Olmos no reviste todavía una propuesta formal. "Aunque no entiendo por qué hace tres meses (en el Frente Amplio) dijeron que no cuando propusimos un plebiscito para regular los ingresos a las intendencias, y ahora piden volver a tratarlo", reprochó.

El diputado Conrado Rodríguez, mientras tanto, alegó sobre este punto que está dispuesto a dar la discusión en la Cámara y que está "de acuerdo" con "el principio que abrigaba el proyecto de Peña de transparencia", pero que deberían establecer "algún margen para situaciones excepcionales" en que se contemplen las contrataciones directas.

"Hay cuestiones que se tienen que tener en cuenta a la hora de legislar, como situaciones de extrema gravedad por un imprevisto, por una cuestión climática como el tornado en Dolores hace años, en que el gobierno departamental pueda contratar zafrales para quitar escombros o árboles que cayeron sobre las casas, que tengan salvatajes. No podés obstaculizar la contratación en esos casos", advirtió.

Rodríguez añadió que no le ve "relación a lo que pasó en Artigas", tema que se abordará esta semana en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.

El frenteamplista Gustavo Olmos mantuvo contactos informales con la bancada del Partido Colorado para sondear la posibilidad de reactivar el proyecto, aunque desde esa colectividad también ponen paños fríos a la situación, que reavivaría una cuña dentro de la coalición oficialista en pleno proceso electoral.