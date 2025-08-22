Tres personas fueron condenadas por el asalto a mano armada en una sucursal de Scotiabank en Montevideo: un hombre continúa prófugo

Una mujer y dos hombres fueron condenados tras el asalto a mano armada ocurrido el pasado 11 de agosto en una sucursal del banco Scotiabank , ubicada en la intersección de Garzón y Lezica , en el barrio Colón, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior .

El hecho ocurrió cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la sucursal con el objetivo de robar el dinero de la caja fuerte del banco . Sin embargo, los delincuentes no lograron su cometido debido a la activación de los dispositivos de seguridad . Durante el asalto, los delincuentes amenazaron a empleados y guardias de seguridad que se encontraban terminando su jornada laboral. A pesar de no poder acceder al dinero en la caja fuerte, lograron robar la billetera del gerente del banco , la cual contenía aproximadamente 20.000 pesos .

El Área de Operaciones del departamento de Hechos Complejos llevó adelante una investigación de campo y de inteligencia, a través del análisis de información, lo que permitió identificar al menos tres personas como posibles responsables del asalto . Gracias a los elementos probatorios recabados, el caso fue presentado ante la Fiscalía de Flagrancia de 10° Turno, lo que derivó en un operativo policial que terminó con la detención de dos hombres de 29 y 33 años, y una mujer de 33 años, todos con antecedentes penales .

Además, se incautaron dos armas de fuego tipo revólver, más de 300 municiones, celulares, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, prendas de vestir y uno de los vehículos utilizados en la logística del asalto.

Tras la presentación de los detenidos ante la Justicia, el Juzgado Penal de 35° Turno dispuso las siguientes medidas:

Para el hombre de 33 años: Prisión preventiva por el plazo de 90 días por la comisión de un delito de rapiña especialmente agravado, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, en calidad de autor.

Para el hombre de 29 años: Fijación de domicilio, colocación de tobillera y cierre de fronteras por 120 días por un delito de hurto especialmente agravado, en calidad de cómplice, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, en calidad de autor.

Para la mujer de 33 años: Obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso al tribunal, así como prohibición de salir del país sin autorización previa.

En cuanto a un tercer hombre que también tenía orden de detención, no fue ubicado durante el operativo, por lo que se dispuso su requisitoria. El equipo de investigadores continúa recolectando más evidencias con el fin de imputar a otros posibles involucrados en el asalto.

Las autoridades siguen trabajando para esclarecer todos los detalles del caso y para identificar a más personas implicadas en este violento asalto, en un esfuerzo por desarticular completamente la banda responsable de la rapiña.

El hecho

Un grupo de delincuentes asaltó este lunes una sucursal de Scotiabank en Colón (Montevideo). Los hombres arribaron al lugar en una camioneta y escoltados por motos, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes de la Policía.

Los delincuentes ingresaron al lugar, en las calles Garzón y Lezica, tras amenazar a un guardia de seguridad, a quien luego tomaron de rehén para retirarse del local. Para evitar persecuciones con la Policía, los asaltantes tiraron clavos conocidos como "miguelitos" para pinchar los neumáticos de los patrulleros.

El lugar tiene cámaras de seguridad, que serán analizadas por la Policía en las próximas horas. La información primaria no indica cuántas personas eran y tampoco si llegaron a hurtar dinero en efectivo.