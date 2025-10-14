Dólar
/ Nacional / SINIESTRO FATAL

Un hombre murió y ocho personas resultaron heridas tras un choque frontal entre un auto y una camioneta en Canelones

El hecho se registró a las 08:20 a la altura del kilómetro 82 de la Ruta 7

14 de octubre 2025 - 9:33hs
fatal1410

Un hombre murió y otras ocho personas resultaron heridas tras un choque frontal entre un auto y una camioneta ocurrido este martes próximo a la ciudad de Tala, en Canelones, informó Policía Caminera.

Según el parte oficial, el hecho se registró a las 08:20 a la altura del kilómetro 82 de la Ruta 7. Allí, por causas a establecer, una camioneta Fiat Fiorino que viajaba en dirección a Fray Marcos intentó doblar a la izquierda y fue impactada frontolateralmente por un auto Chevrolet.

A raíz del impacto, ocho personas resultaron lesionadas y una de ellas, el conductor del auto, murió en el lugar.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones apuntaron que el conductor y único ocupante de la camioneta, en tanto, se encuentra herido.

La ruta se encuentra obstruida por los equipos que trabajan en el lugar.

Noticia en desarrollo

hombre auto camioneta Canelones Siniestro de tránsito

