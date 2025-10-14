Un hombre murió y ocho personas resultaron heridas tras un choque frontal entre un auto y una camioneta en Canelones

Un hombre murió y otras ocho personas resultaron heridas tras un choque frontal entre un auto y una camioneta ocurrido este martes próximo a la ciudad de Tala, en Canelones, informó Policía Caminera.

Según el parte oficial, el hecho se registró a las 08:20 a la altura del kilómetro 82 de la Ruta 7. Allí, por causas a establecer, una camioneta Fiat Fiorino que viajaba en dirección a Fray Marcos intentó doblar a la izquierda y fue impactada frontolateralmente por un auto Chevrolet.

A raíz del impacto, ocho personas resultaron lesionadas y una de ellas, el conductor del auto, murió en el lugar.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones apuntaron que el conductor y único ocupante de la camioneta, en tanto, se encuentra herido.

La ruta se encuentra obstruida por los equipos que trabajan en el lugar. Noticia en desarrollo