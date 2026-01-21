Un motociclista de 28 años murió atropellado por un tren en Florida: cruzó la vía con las barreras bajas y las señalizaciones activas

Un motociclista de 28 años murió este miércoles en la madrugada tras ser atropellado por un tren en la ciudad de Florida, informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

El hecho tuvo lugar en el cruce de la vía férrea con la calle Zorrilla de San Martín, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Según el parte oficial, próximo a las 00:15 horas, personal policial que realizaba tareas de vigilancia en la zona avistó la presencia del tren detenido con señalizaciones de emergencia encendidas y "las arterias de tránsito bajas" .

Ante esto, los oficiales se dirigieron al lugar y allí le tomaron declaración al maquinista , quien confesó que había embestido a una moto .

"En primera instancia, lo que podemos determinar es que las barreras estaban bajas y las señales operaban correctamente, pero igual, de todas formas, se realizará una investigación más exhaustiva para determinar si realmente todo estaba funcionando como corresponde", explicó Víctor Alfonzo, comisario de la Policía de Florida, en declaraciones recogidas por el consignado medio.

Tras varias actuaciones y mediante los registros fílmicos de la zona, desde la Policía aseguran que, con "los sistemas de señalización en correcto funcionamiento", el motociclista cruzó "pese a que las barreras estaban bajas" y había una "señalización lumínico-sonora activa".

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas transmitió sus "condolencias a la familia y amigos" del fallecido y aseguró que los "equipos de seguridad y autoridades" están por estas horas llevando adelante "las investigaciones correspondientes".

El caso está en manos de la Fiscalía Departamental de 2º Turno, quien ya ordenó actuaciones de Policía Científica, el relevamiento de la escena del hecho y la actuación de médico forense.