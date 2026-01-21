Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  18°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Un motociclista de 28 años murió atropellado por un tren en Florida: cruzó la vía con las barreras bajas y las señalizaciones activas

El hecho tuvo lugar en el cruce de la vía férrea con la calle Zorrilla de San Martín, según el parte policial

21 de enero 2026 - 10:13hs
Motociclista de 28 años murió tras ser chocado por un tren

Motociclista de 28 años murió tras ser chocado por un tren

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

Un motociclista de 28 años murió este miércoles en la madrugada tras ser atropellado por un tren en la ciudad de Florida, informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

El hecho tuvo lugar en el cruce de la vía férrea con la calle Zorrilla de San Martín, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Según el parte oficial, próximo a las 00:15 horas, personal policial que realizaba tareas de vigilancia en la zona avistó la presencia del tren detenido con señalizaciones de emergencia encendidas y "las arterias de tránsito bajas".

Más noticias
murio la mujer que habia rescatado a su sobrina de cuatro anos de auto en llamas: su esposo e hija habian fallecido en el accidente
ACCIDENTE

Murió la mujer que había rescatado a su sobrina de cuatro años de auto en llamas: su esposo e hija habían fallecido en el accidente

accidente fatal en artigas: una mujer murio tras despiste y vuelco de la camioneta en la que viajaba como acompanante
SINIESTRO

Accidente fatal en Artigas: una mujer murió tras despiste y vuelco de la camioneta en la que viajaba como acompañante

Ante esto, los oficiales se dirigieron al lugar y allí le tomaron declaración al maquinista, quien confesó que había embestido a una moto.

"En primera instancia, lo que podemos determinar es que las barreras estaban bajas y las señales operaban correctamente, pero igual, de todas formas, se realizará una investigación más exhaustiva para determinar si realmente todo estaba funcionando como corresponde", explicó Víctor Alfonzo, comisario de la Policía de Florida, en declaraciones recogidas por el consignado medio.

Tras varias actuaciones y mediante los registros fílmicos de la zona, desde la Policía aseguran que, con "los sistemas de señalización en correcto funcionamiento", el motociclista cruzó "pese a que las barreras estaban bajas" y había una "señalización lumínico-sonora activa".

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas transmitió sus "condolencias a la familia y amigos" del fallecido y aseguró que los "equipos de seguridad y autoridades" están por estas horas llevando adelante "las investigaciones correspondientes".

El caso está en manos de la Fiscalía Departamental de 2º Turno, quien ya ordenó actuaciones de Policía Científica, el relevamiento de la escena del hecho y la actuación de médico forense.

Temas:

motociclista murió Via Florida Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Seguí leyendo

Las más leídas

Cabo Polonio
ROCHA

"No tenemos explicación": playa de Cabo Polonio pasó de ser una de las más contaminadas a una de las más limpias, según nuevo análisis

Declaración de IRPF
IMPUESTOS

Cuáles son las nuevas franjas de aportes de IRPF e IASS en 2026 y el nuevo valor de la BPC

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Qué ganó y qué perdió Tenfield en los nuevos acuerdos comerciales que firmará la AUF por los derechos de TV del fútbol uruguayo

Imágenes del accidente
SINIESTRO

Conductor de un tractor que circulaba por la ruta murió en un accidente que involucró a otros dos autos: el vehículo volcó y lo aplastó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos