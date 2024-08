"U$S 15 mil le pagamos para estar ahí": Caggiani criticó a Washington Abdala tras su discurso en la OEA sobre las elecciones en Venezuela

"Parece el 'Turco' Abdala hablando en la Cámara de Representantes, más que un embajador en la OEA", aseguró Caggiani en Desayunos Informales (Canal 12). " U$S 15 mil le pagamos para estar ahí. Podría representarnos mejor. Nos podemos quedar en los grandes discursos y no en lo que Uruguay tiene que hacer ", agregó.

Caggiani señaló que en esa asamblea se terminó votando la postura de Colombia, Brasil y México, que volvieron a pedirle al gobierno venezolano que muestre las actas de la elección. "Bolivia ha reconocido que ganó Maduro, Argentina que ganó Edmundo González. El canciller de Uruguay que ganó González también. Yo no se en base a qué evidencia se puede decir quién ganó las elecciones, porque no está claro qué pasó. Ni de un lado ni de otro. No se han visto las actas, no se sabe que pasó", aseguró.