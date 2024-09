Yamandú Orsi dijo que "una de las diferencias" que mantiene con el plebiscito del PIT-CNT es por el "ahorro individual" contemplado en el programa del FA

Tras esto el candidato del FA mencionó que la reforma no es "solo un tema de jubilaciones" , ya que "incluso" la reforma "tampoco termina de resolver" el problema. "Hay temas pendientes, como la Caja Profesional, la Caja Militar, que algunas cosas se prevé que esta reforma va a corregir, pero no las termina de resolver ", dijo.

"No todo puede ser tan tajante, no es blanco y negro. Hay que hacer un proceso de transición, teniendo en cuenta fundamentalmente que no todos los trabajos son iguales y que no todo el mundo llega igual a los 60 años", aseveró.

Consultado por la posibilidad de que haga una campaña activa por el "No", Orsi aclaró las razones de porque no sale a hacer campaña de forma "frontal".

"No salgo a hacer campaña frontal porque además como FA resolvimos dar libertad de acción y para mí esto es decir lo que uno piensa, lo que uno sostiene. Por supuesto que estás con otros compañeros que piensan distinto, uno tiene que respetar mucho, porque a la interna de la fuerza política uno tiene que ser respetuoso", dijo.

"Cuando me preguntan y cuando tengo que dar debate lo doy sin problema y sin dificultad", cerró.