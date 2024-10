Yamandú Orsi sobre a quién prefiere para un debate antes del balotaje: "Con el que sea, no importa"

"Con el que sea, no importa. No hay problema (...) Un debate con el contrincante siempre es buena cosa ", respondió ante la consulta.

Y agregó que en Uruguay se conocen entre todos, por lo que no hay problemas. "Si todo sigue como hasta ahora... Ojalá no se desmadre esto con estas nuevas técnicas extrañas de campaña ", dijo en relación a la denuncia pública que hizo el candidato colorado Andrés Ojeda de una campaña sucia en su contra.

Sobre la acusación de Ojeda, que aseguró que detrás de la campaña sucia estaba el asesor de Orsi Mario Riorda, el candidato frenteamplista dijo no entender cuáles eran las noticias falsas que denunció el abogado.

"Nunca entendí de qué estaba hablando, de qué se trataba. Planteó noticias falsas, entré a averiguar y no vimos nada", aseguró Orsi.

Y dijo que, de haber noticias falsas, las condenaba. "No fuimos nosotros, no soy yo. Ojalá se aclare y siga así. Aparentemente no habría nada extraño", apuntó.

Por otra parte, el candidato fue consultado sobre dónde viviría en caso de ganar la Presidencia.

En ese sentido, aseguró que su "fuero íntimo" y familiar se inclina por quedarse en Salinas, donde reside actualmente.

"Hasta ahora viene en mi fuero íntimo y en la discusión familiar nos gusta quedarnos en Salinas", respondió.

Sobre Suárez y Reyes, entonces, dijo que sería un "lindo lugar de trabajo".

"Alguna vez fui. Hay que utilizarlo como un lugar de trabajo y el achique que uno necesita cuando está por Montevideo", agregó.

Qué dicen las últimas encuestas

Las últimas encuestas de intención de voto muestran al Frente Amplio como líder (con entre 42% y 44%), aunque no alcanzaría los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

