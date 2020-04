¿Cómo se viven las horas previas a un partido en el vestuario de Nacional?

“Cuando terminó el video yo me sentía un gladiador, imagínate los jugadores” dijo Álvaro Gutiérrez a Referí, tras recordar la película motivacional que observó junto al plantel de Nacional en el vestuario del estadio Campeón del Siglo, minutos antes de enfrentar a Peñarol por el Apertura de 2019. Los encargados de marketing y comunicación del club habían preparado el vestuario para una ocasión histórica: era la primera vez que Nacional se cambiaba, realizaba el calentamiento y jugaba en la cancha de su rival de todas las horas.

Rodrigo Yavarone, director de marketing de Nacional, contó que ese 12 de mayo del año pasado fue su primer día de trabajo en el club: “Con la parte de comunicación hicimos una decoración del vestuario del plantel principal, lo ambientamos para que (los jugadores) se sintieran un poco más en clima de Nacional. Pusimos banderas, se les pasó un video motivacional, había una bandera grande en la mesa central y otras banderas largas de tres colores: rojo, azul y blanco”.

Gutiérrez, el entrenador del plantel principal tricolor esa tarde, recordó qué fue lo que sintió en ese momento: “Les habían dado muy poquitas entradas a la gente de Nacional y era un partido trascendente, no solo por el campeonato sino porque era el primer partido en la cancha de Peñarol y creo que el video y la ambientación fue algo muy bueno para nosotros porque después jugando un tiempo con 10 jugadores no perdimos. Incluso tuvimos hasta más cerca de ganarlo. Quedó en la historia eso, que 11 contra 10 no pudieron”.

El video transcurría con imágenes de pretemporada, de viajes, de momentos buenos y malos, de hinchas, mientras hablaba un locutor.

Esa experiencia que promovió el club desde su departamento de marketing fue para un partido específico, para un momento especial y un clásico histórico. ¿Cómo es el vestuario de Nacional previo al partido? ¿Cómo se vive? ¿Qué sucede? No siempre es necesario o hay posibilidades de intervenir el espacio donde los jugadores se cambian antes de un encuentro. Nacional también juega en el Gran Parque Central, en el Estadio Centenario y en canchas chicas y el año pasado le tocó un tour por todos los barrios: Belvedere, Nasazzi, Tróccoli, Ubilla de Melo, Capurro, Campus de Maldonado, Jardines, Parque Artigas, Parque Viera, Campeones Olímpicos de Florida, Suppici, Saroldi, Paladino y Franzini. Y no todos los vestuarios son iguales y no siempre se pueden personalizar.

“Antes era mucho más simple, ya sabemos que hoy mucho de eso también es marketing, que eso vende porque se muestra. En el caso del clásico no fue tanto marketing porque no salió en ningún lado, fue algo motivacional porque estaban las figuras de los jugadores y el video que no salió a la luz”, recordó Gutiérrez que en su época de jugador no existía nada de eso.

Según contaron a Referí desde Nacional, el vestuario del Gran Parque Central se remodeló junto con las obras del estadio. Hace unos años se había colocado la foto de cada jugador en el lugar que le correspondía ocupar. Con las nuevas obras fueron quitadas y solo quedaron las de algunos futbolistas que acumulan temporadas en el club, como Luis Mejía y Sebastián Fernández. Pero no hay una escenografía acondicionada para la actualidad, salvo la que muestra la televisión por contrato en partidos de Copa Libertadores, con la indumentaria prolijamente acomodada por los utileros en cada armario.

Gutiérrez dijo que como entrenador trata de no salirse de lo habitual y cambia pequeños detalles, según el partido y el estadio al que van a ir.

“Todos los partidos los tomamos con la máxima seriedad, lo que pasa es que en los clásicos la presión misma de jugar ya es bastante y tratás de no irte al extremo de seguir agregando presión. Si se escucha música se sigue escuchando música, si siempre llegamos 15 minutos antes lo repetimos, no agregarle más cosas. Fijate que cuando jugás un clásico te cambian el recorrido del ómnibus, salís escoltado, una cantidad de cosas distintas”.

La seguridad también tiene bastante que ver en el movimiento de un plantel y en el uso del vestuario, señalaron a Referí. Porque cambian los hábitos y los horarios.

Cuando el partido es en una cancha chica, los jugadores salen de Los Céspedes con el short, las medias y una camiseta de entrenamiento y llegan una hora antes del partido directamente a realizar el calentamiento. Dentro del vestuario solo quedan las camisetas y los zapatos. Si el encuentro es en el Parque o en el Centenario, la hoja de ruta es diferente porque concurren con dos horas de anticipación debido a que las condiciones les permiten cambiarse en el lugar.

Así lo contó Gutiérrez: “Si vamos a una cancha chica a veces vamos semi cambiados o cambiados y solo dejamos la parte del masaje para calentar, jugar el partido y después volvemos a Los Céspedes a cambiarnos. Son cosas que tenemos planificadas. Si vemos que es una cancha que es cómoda, que tiene todas las condiciones, incluso para dar la charla porque a mi me gusta darla más cerca del partido; pero a veces no tenés esas comodidades y tenés que hacerla en Los Céspedes”.

No existe un único ritual y varía de acuerdo a las comodidades y la importancia del partido.

No obstante, la ceremonia previa a los partidos, el ingreso al vestuario y vivir en ese mundo que conocen solo los protagonistas del espectáculo, está cargado de cábalas, de respetar costumbres y formas, de motivarse y de generar la concentración para lo que se vendrá minutos después: ganar un partido de fútbol.

En otras partes del mundo, River Plate decora con sus colores el vestuario de La Bombonera cuando enfrenta a Boca Juniors. Y Nacional lo hizo en el Campeón del Siglo porque se trataba de un partido especial.